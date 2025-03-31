Ударив жінку кулаком по голові: у ТЦК прокоментували конфлікт з військовослужбовцем у Києві (відео інциденту)

Волонтерка, яка повідомила про цей інцидент, закрила коментарі та можливість відправляти особисті повідомлення

У Києві триває скандал навколо інциденту, що стався 29 березня в Голосіївському районі, де чоловік вдарив жінку з сусідньої компанії. Як з’ясувалося, нападник — 46-річний Олександр Білошвець, чинний військовослужбовець, який раніше задекларував себе як санінструктор Київського міського ТЦК та СП.

Про це повідомляє Інформатор, а також свідчать дані з декларацій самого Білошвеця за 2023 та 2024 роки. Спочатку з'явилася інформація, що внаслідок конфлікту постраждав сам військовослужбовец, однак згодом у мережі поширили відео, на якому видно, як чоловік б’є жінку по голові кулаком. Сутичка сталася біля альтанок у Дідорівці після конфлікту через прослуховування російської музики. За словами очевидців, конфлікт спровокував чоловік, що представився військовим.

Згідно з оприлюдненою інформацією, Білошвець працював у Київському міському ТЦК та СП щонайменше з 2022 року. У декларації за 2023 рік він вказав посаду "санітарний інструктор", а в документі за 2024 рік – "діловод". Його дохід за 2023 рік склав понад 600 тис. грн, а в попередні роки — понад 70 тис. грн на рік. Також він задекларував старий Volkswagen Transporter 2000 року випуску.

Після розголосу Київський міський ТЦК та СП заявив, що Білошвець не є їхнім працівником. У коментарі, опублікованому на офіційній сторінці установи, зазначено, що він "не проходив і не проходить військову службу у Київському міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки та його відокремлених підрозділах".

Зверніть увагу, на відео присутній чутливий контент та нецензурна лексика!

Додатково ситуацію ускладнює те, що одним із джерел інформації про нібито побиття військового жінками була волонтерка Мар’яна Чикало. Вона обмежила доступ до своїх сторінок і коментарів у соцмережах, що унеможливлює подальші уточнення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві молодик пограбував 40-річну жінку під час побачення. Зловмисника вже затримала поліція.