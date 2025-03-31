На Київщині в чатах ОСББ будуть поліцейські: для чого потрібне таке нововведення

Швидке реагування на скарги: поліцейські Київщини приєдналися до ОСББ-чатів.

На Київщині впроваджено новий механізм взаємодії між правоохоронцями та мешканцями багатоповерхівок. Поліцейські офіцери громад тепер обов’язково додаються до чатів ОСББ, щоб оперативно реагувати на скарги жителів, контролювати ситуацію в районі та запобігати правопорушенням.

Як повідомляє поліція Київської області, офіцери вже познайомилися з головами ОСББ, які додали їх у відповідні групи для забезпечення прямого та швидкого зв’язку з громадянами.

Як працює нова система?

Поліцейські в чатах ОСББ:

Стежать за безпекою мешканців та виявляють правопорушення.

Оперативно реагують на скарги та повідомлення про підозрілі ситуації.

Виїжджають на місце події за першого звернення.

За словами правоохоронців, такий формат роботи дозволяє бути ближчими до громади, швидко отримувати інформацію про можливі загрози та забезпечувати правопорядок у житлових кварталах.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Національна поліція України оголосила тендер на закупівлю головних уборів для полісменів. На них планують витратити десятки мільйонів гривень.