На Київщині в чатах ОСББ будуть поліцейські: для чого потрібне таке нововведення
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Швидке реагування на скарги: поліцейські Київщини приєдналися до ОСББ-чатів.
На Київщині впроваджено новий механізм взаємодії між правоохоронцями та мешканцями багатоповерхівок. Поліцейські офіцери громад тепер обов’язково додаються до чатів ОСББ, щоб оперативно реагувати на скарги жителів, контролювати ситуацію в районі та запобігати правопорушенням.
Як повідомляє поліція Київської області, офіцери вже познайомилися з головами ОСББ, які додали їх у відповідні групи для забезпечення прямого та швидкого зв’язку з громадянами.
Як працює нова система?
Поліцейські в чатах ОСББ:
- Стежать за безпекою мешканців та виявляють правопорушення.
- Оперативно реагують на скарги та повідомлення про підозрілі ситуації.
- Виїжджають на місце події за першого звернення.
За словами правоохоронців, такий формат роботи дозволяє бути ближчими до громади, швидко отримувати інформацію про можливі загрози та забезпечувати правопорядок у житлових кварталах.
Раніше "Телеграф" писав про те, що Національна поліція України оголосила тендер на закупівлю головних уборів для полісменів. На них планують витратити десятки мільйонів гривень.