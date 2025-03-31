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На Київщині в чатах ОСББ будуть поліцейські: для чого потрібне таке нововведення

Автор
Олена Завальнюк
Дата публікації
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Автор
Поліція Київщини Новина оновлена 31 березня 2025, 21:14
Поліція Київщини

Швидке реагування на скарги: поліцейські Київщини приєдналися до ОСББ-чатів.

На Київщині впроваджено новий механізм взаємодії між правоохоронцями та мешканцями багатоповерхівок. Поліцейські офіцери громад тепер обов’язково додаються до чатів ОСББ, щоб оперативно реагувати на скарги жителів, контролювати ситуацію в районі та запобігати правопорушенням.

Як повідомляє поліція Київської області, офіцери вже познайомилися з головами ОСББ, які додали їх у відповідні групи для забезпечення прямого та швидкого зв’язку з громадянами.

Як працює нова система?

Поліцейські в чатах ОСББ:

  • Стежать за безпекою мешканців та виявляють правопорушення.
  • Оперативно реагують на скарги та повідомлення про підозрілі ситуації.
  • Виїжджають на місце події за першого звернення.

За словами правоохоронців, такий формат роботи дозволяє бути ближчими до громади, швидко отримувати інформацію про можливі загрози та забезпечувати правопорядок у житлових кварталах.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Національна поліція України оголосила тендер на закупівлю головних уборів для полісменів. На них планують витратити десятки мільйонів гривень.

Теги:
#Київ #ОСББ #Поліція #Київщина