Росія не відмовилась від ідеї позбутися Зеленського: що задумав Кремль, - ЗМІ

Москва тисне на Київ: Кремль хоче змінити владу в Україні.

Росія намагається домогтися відставки президента України Володимира Зеленського. Вона це робить, щоб встановити більш лояльне до Москви керівництво.

Як повідомляє The Moscow Times, Кремль продовжує дотримуватися максималістських цілей, незважаючи на початок переговорів зі США.

Які плани Кремля щодо України?

За даними джерел видання, Росія розглядає кілька сценаріїв:

Максимальний план — капітуляція Києва, зміна влади та перезапуск української державності за російськими умовами. Кремль хоче зробити Україну залежною від Москви, подібно до Білорусі.

— капітуляція Києва, зміна влади та перезапуск української державності за російськими умовами. Кремль хоче зробити Україну залежною від Москви, подібно до Білорусі. Мінімальний план — встановлення контролю над тимчасово окупованими Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями, а також обмеження політичної та військової самостійності України.

Однак навіть другий варіант поки що не є реалістичним, оскільки Росія не має повного контролю над цими територіями, а змусити Київ погодитися на територіальні поступки в поточних умовах неможливо.

Головна ставка Кремля – тиск на Зеленського

Через це, як зазначає The Moscow Times, Кремль зосередився на іншій стратегії – дискредитації Зеленського в очах президента США Дональда Трампа. Росія намагається домогтися максимального тиску Вашингтона на Київ, щоб змусити Україну провести президентські вибори.

"Зеленський не піде на територіальні поступки. Нам потрібно вирішити проблему в корені — щоб він пішов", — цитує видання співрозмовника, наближеного до Кремля.

Як наголошує The Moscow Times, Путін сприймає Зеленського як людину, яка кинула йому виклик. Саме тому Кремль методично просуває тези про нібито нелегітимність українського президента та необхідність виборів.

Розрахунок у Москві такий: Зеленський не зможе переобратися, а поки він залишається при владі, Путін не готовий іти на жодні поступки в переговорах.

Раніше "Телеграф" писав про те, що під час візиту до північного порту Мурманська Путін заявив, що в Україні може бути запроваджено "тимчасову адміністрацію". Нібито для того, щоб забезпечити проведення виборів і підписати угоди для завершення війни.