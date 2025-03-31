Не тільки у Рівному? Нардеп озвучив тривожний прогноз щодо обмеження водопостачання

Такі обмеження можуть викликати хвилю невдоволення

Подача води за графіками може стати буденністю для міст по всій Україні. Причина — величезні борги водоканалів, через які підприємства не мають змоги покривати витрати на електроенергію та очищення стоків.

Про це в ефірі "Новини Live" заявив народний депутат Богдан Кицак. За його словами, те, що сьогодні відбувається в Рівному, Івано-Франківську та інших містах, — лише початок.

"Прецеденти, які зараз з’являються там, у Рівному, Франківську і так далі, вони далі будуть поширюватися по всій Україні. Тому що рівень заборгованості, якщо ми сумуємо по всій Україні, просто нараховується на десятки мільярдів", — наголосив Кицак.

Він припускає, що подібні заходи з обмеження водопостачання викличуть хвилю невдоволення, але зазначає: без термінових рішень ситуація тільки погіршуватиметься.

"Чи ефективний цей вихід із ситуації? Ну, побачимо. Зараз буде всенародне невдоволення по прикладу Рівного, Франківська, потім в інших містах. Але разом з тим потрібно знаходити якесь ефективне рішення", — додав депутат.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Рівнеоблводоканал уже попередив про зниження тиску води в мережі в окремі години доби. У нічний час або в періоди пікової вартості електроенергії вода може зникати взагалі, зокрема на верхніх поверхах будинків.