Медведчука викликають в Україну: що від нього хочуть

Сюмар назвала цей виклик "черговим анекдотом"

Віктора Медведчука, підозрюваного у державній зраді, викликають на допит до Генеральної прокуратури України. Повістка призначена на 16 квітня, хоча всім відомо, що він зараз у Росії.

Така ситуація виглядає дивно, адже раніше Медведчука передали російській стороні — його обміняли на українських військовополонених. Про це повідомила народна депутатка України з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар.

У своєму дописі Сюмар назвала цей виклик "черговим анекдотом". За її словами, прокуратура вдає, ніби не знає про те, що підозрюваного в державній зраді Медведчука українська влада передала Москві.

"Я скажу більше: Медведчуку нині навіть дають можливість максимально вивести свої активи з України. Про це чимало журналістських розслідувань", — написала депутатка.

Варто нагадати, що Віктора Медведчука затримали навесні 2022 року. Його підозрювали у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. У вересні 2022 року Медведчука передали російській стороні в рамках обміну військовополоненими — кума Путіна обміняли на командирів "Азову".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що з’ясувалося цікаве про обмін Медведчука та Богуслаєва. Виявилося, що Росія офіційно не надсилала запит на обмін щодо Віктора Медведчука.