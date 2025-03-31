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Медведчука викликають в Україну: що від нього хочуть

Автор
Наталія Кухарик
Дата публікації
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Автор
Віктор Медведчук Новина оновлена 31 березня 2025, 21:06
Віктор Медведчук. Фото Колаж "Телеграфу"

Сюмар назвала цей виклик "черговим анекдотом"

Віктора Медведчука, підозрюваного у державній зраді, викликають на допит до Генеральної прокуратури України. Повістка призначена на 16 квітня, хоча всім відомо, що він зараз у Росії.

Така ситуація виглядає дивно, адже раніше Медведчука передали російській стороні — його обміняли на українських військовополонених. Про це повідомила народна депутатка України з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар.

У своєму дописі Сюмар назвала цей виклик "черговим анекдотом". За її словами, прокуратура вдає, ніби не знає про те, що підозрюваного в державній зраді Медведчука українська влада передала Москві.

"Я скажу більше: Медведчуку нині навіть дають можливість максимально вивести свої активи з України. Про це чимало журналістських розслідувань", — написала депутатка.

Варто нагадати, що Віктора Медведчука затримали навесні 2022 року. Його підозрювали у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. У вересні 2022 року Медведчука передали російській стороні в рамках обміну військовополоненими — кума Путіна обміняли на командирів "Азову".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що з’ясувалося цікаве про обмін Медведчука та Богуслаєва. Виявилося, що Росія офіційно не надсилала запит на обмін щодо Віктора Медведчука.

Теги:
#Генпрокуратура #Допит #Віктор Медведчук #Вікторія Сюмар