Був секс-символом 20 століття: як змінювався протягом карʼєри зірка "Ті, що співають у терні" Річард Чемберлен

Пік популярності актора припав на 80-90-ті роки

Сьогодні, 31 березня, відомому американському актору Річарду Чемберлену мало б виповнитися 91 рік. Він прославився ролями у стрічках "Сьогун", "Граф Монте-Крісто" та "Ті, що співають у терні". 29 березня Чемберлен помер через зупинку серця на тлі ускладнення після перенесеного інсульту. Також ми розповідали про раптову смерть відомого американського актора Брендона Лі.

"Телеграф" розкаже про кар'єру актора, і як змінювався протягом своєї тривалої творчості.

Річард Чемберлен у молодості

Майбутній актор народився у 1934 році у Лос-Анджелесі. Він опановував живопис в коледжі Pomona College, але після його закінчення вирішив стати актором. Протягом 2 років Річард проходив військову службу в Кореї, під час якої отримав звання сержанта.

Після служби в армії Чемберлен почав шукати роботу актором. Паралельно брав уроки акторської майстерності. Першими кінороботами, де Річард отримав епізодичні ролі, стали "Димок зі ствола" та "Альфред Хічкок представляє".

Чемберлен починав кар'єру з епізодів, фото Getty Images

Дебютну головну роль актор отримав у телесеріалі "Доктор Кілдер". За нього Чемберлен здобув "Золотий глобус" та інші нагороди. У той період Річард почав займатися музикою й випустив 2 альбоми — Richard Chamberlain Sings та The Theme From Dr. Kildare.

Річард Чемберлен грав у телесеріалі "Доктор Кілдер", фото Getty Images

Чемберлен отримав "Золотий глобус", фото Getty Images

У 1980 році Чемберлен зіграв у мінісеріалі "Сьогун". Там він отримав головну роль — шкіпера Джона Блекторна, тобто, особи, яка очолює екіпаж судна. Це дало актору нову хвилю популярності.

Чемберлен грав у мінісеріалі "Сьогун", фото Getty Images

У 1983 році Чемберлен зіграв одну з найкращих своїх ролей — католицького священика Ральфа де Брікассара у мінісеріалі "Ті, що співають у терні". Драма зробила його одним із найпопулярніших і найбільш оплачуваних акторів того часу в США.

Чемберлен грав у "Ті, що співають у терні", фото Getty Images

У 90-х американець виконав ролі головних героїв у мінісеріалах "Валленберг — історія героя", "Таємниця імені Борна", "Сентенніал" та "Дорога на захід". Також успішними за участі Чемберлена стали театральні постановки "Моя прекрасна леді" та "Звуки музики".

Чемберлен був одним з найпопулярніших акторів у 90-х, фото Getty Images

Річард Чемберлен у 2000-х

У 2003 році актор презентував біографічну книгу Shattered Love, в якій зізнався про гомосексуальну орієнтацією. Він перебував у цивільному шлюбі з актором і письменником Мартіном Раббеттом з середини 70-х.

Чемберлен зізнався про гомосексуальність у 2003 році, фото Getty Images

У 2006-2007 роках Чемберлен зіграв в епізодах телесеріалів "Віртуози", "Частини тіла", "Відчайдушні домогосподарки". У 2008-2009 роках Річард виступав у регіональному турі мюзиклу "Спамалот" та мав епізодичні ролі у серіалах "Вплив" і "Чак".

Чемберлен продовжував грати у 2000-х, фото Getty Images

У 2010—2011 Чемберлен виконав другорядну роль у серіалі "Брати та сестри". Там він перевтілився у старого друга та колишнього бойфренда героя Соула. Пізніше актор отримав головну роль в низькобюджетному фільмі "Ми — Гартмани".

Чемберлен у 2010 році, фото Getty Images

Останніми кінороботами актора стали телесеріал у жанрі фантастики "Твін Пікс: Повернення" та американський фільм "Кінотеатр жахів". Чемберлен помер через ускладнення після інсульту у 91 рік.

Чемберлен у 2017 році, фото Getty Images

Чемберлен помер у 91 рік, фото Getty Images

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