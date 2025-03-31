Був секс-символом 20 століття: як змінювався протягом карʼєри зірка "Ті, що співають у терні" Річард Чемберлен
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Пік популярності актора припав на 80-90-ті роки
Сьогодні, 31 березня, відомому американському актору Річарду Чемберлену мало б виповнитися 91 рік. Він прославився ролями у стрічках "Сьогун", "Граф Монте-Крісто" та "Ті, що співають у терні". 29 березня Чемберлен помер через зупинку серця на тлі ускладнення після перенесеного інсульту. Також ми розповідали про раптову смерть відомого американського актора Брендона Лі.
"Телеграф" розкаже про кар'єру актора, і як змінювався протягом своєї тривалої творчості.
Річард Чемберлен у молодості
Майбутній актор народився у 1934 році у Лос-Анджелесі. Він опановував живопис в коледжі Pomona College, але після його закінчення вирішив стати актором. Протягом 2 років Річард проходив військову службу в Кореї, під час якої отримав звання сержанта.
Після служби в армії Чемберлен почав шукати роботу актором. Паралельно брав уроки акторської майстерності. Першими кінороботами, де Річард отримав епізодичні ролі, стали "Димок зі ствола" та "Альфред Хічкок представляє".
Дебютну головну роль актор отримав у телесеріалі "Доктор Кілдер". За нього Чемберлен здобув "Золотий глобус" та інші нагороди. У той період Річард почав займатися музикою й випустив 2 альбоми — Richard Chamberlain Sings та The Theme From Dr. Kildare.
У 1980 році Чемберлен зіграв у мінісеріалі "Сьогун". Там він отримав головну роль — шкіпера Джона Блекторна, тобто, особи, яка очолює екіпаж судна. Це дало актору нову хвилю популярності.
У 1983 році Чемберлен зіграв одну з найкращих своїх ролей — католицького священика Ральфа де Брікассара у мінісеріалі "Ті, що співають у терні". Драма зробила його одним із найпопулярніших і найбільш оплачуваних акторів того часу в США.
У 90-х американець виконав ролі головних героїв у мінісеріалах "Валленберг — історія героя", "Таємниця імені Борна", "Сентенніал" та "Дорога на захід". Також успішними за участі Чемберлена стали театральні постановки "Моя прекрасна леді" та "Звуки музики".
Річард Чемберлен у 2000-х
У 2003 році актор презентував біографічну книгу Shattered Love, в якій зізнався про гомосексуальну орієнтацією. Він перебував у цивільному шлюбі з актором і письменником Мартіном Раббеттом з середини 70-х.
У 2006-2007 роках Чемберлен зіграв в епізодах телесеріалів "Віртуози", "Частини тіла", "Відчайдушні домогосподарки". У 2008-2009 роках Річард виступав у регіональному турі мюзиклу "Спамалот" та мав епізодичні ролі у серіалах "Вплив" і "Чак".
У 2010—2011 Чемберлен виконав другорядну роль у серіалі "Брати та сестри". Там він перевтілився у старого друга та колишнього бойфренда героя Соула. Пізніше актор отримав головну роль в низькобюджетному фільмі "Ми — Гартмани".
Останніми кінороботами актора стали телесеріал у жанрі фантастики "Твін Пікс: Повернення" та американський фільм "Кінотеатр жахів". Чемберлен помер через ускладнення після інсульту у 91 рік.
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