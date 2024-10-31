"Українська молодь звернеться до НАТО та до уряду України щодо важливості членства нашої держави в Альянсі", — Арсеній Яценюк відкрив 10-й КБФ для молоді

Учасники Київського Безпекового Форуму для молоді звернуться до НАТО та уряду України щодо необхідності членства України в Альянсі. "Світ має почути слово української молоді", — підкреслив голова Київського Безпекового Форуму, премʼєр-міністр України 2014—2016 років Арсеній Яценюк, відкриваючи 10-й КБФ для молоді у столиці 31 жовтня.

Арсеній Яценюк зазначив, що Фонд "Відкрий Україну" вперше проводить молодіжний форум з часу початку повномасштабної війни, і це уже 10-й молодіжний КБФ. Він підкреслив, що назва заходу — Generation W. Проте це не лише про покоління війни — war: "Генерація W – це не просто покоління війни. Генерація W – це generation of warriors — покоління воїнів. Generation W – це generation of winners, генерація тих, хто переможе. І ви представляєте цю генерацію", — звернувся голова КБФ до учасників форуму.

Цей форум, підкреслив голова КБФ, стане "трибуною для тих, хто сьогодні бореться за Україну, і трибуною для тих, хто завтра буде відбудовувати Україну".

За результатами форуму, нагадав він, учасники напишуть два документи — листи до НАТО та до українського уряду щодо важливості членства України в Альянсі: "У вас є прекрасні можливості, щоби світ почув слово української молоді, чому Україна повинна стати членом НАТО, чому вона ним буде, і що треба зробити, щоб вона стала членом Європейського Союзу".

В історії нашої країни було дуже багато драматичних сторінок: "Кожен з нас хоче, щоб ця драма завершилася історичною перемогою України. Хочу, щоб ми з нашими західними союзниками зробили дуже багато висновків з того, що було раніше".

"Переконаний, що якщо така молодь, яка є у нас тут, буде висловлювати своє бачення, — ми не будемо мати іншого Будапештського меморандуму чи іншого Бухареста 2008 року", — підкреслив Арсеній Яценюк.

"Треба робити висновки. І треба йти вперед, щоб Україна і весь цивілізований світ перемогли. Мої сподівання – на українську армію. Мої сподівання – на кожного з вас. Сподівання нашої держави в тому, що ми переможемо в цій праведній війні. І Generation W дійсно буде Generation of winners, поколінням переможців. Я в цьому переконаний", — сказав Арсеній Яценюк.