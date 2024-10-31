Знімався з Зеленським, а з початком війни хотів піти до лав ЗСУ: куди зник актор Михайло Кукуюк

Чоловік продовжує працювати актором в Україні

Михайло Кукуюк — відомий український актор театру та кіно, якого ви могли бачити у різних фільмах і серіалах. Останнім часом про знаменитість нічого не чутно.

"Телеграф" розкаже більше, як розвивалась кар'єра актора, і чим він займається зараз.

Що відомо про Михайла Кукуюка

Майбутній актор народився в Житомирі в 1974 році. Його батьки були народними артистами Української РСР. Після закінчення школи переїхав до Києва, де здобував освіту в державному інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. Опановувавши фах актора, став грати в столичному театрі юного глядача.

З 1995 році року Михайло почав зніматися в кіно. Першими стрічками за участі Кукуюка стали "Фабрика щастя", "Тільки кохання", "Домашній арешт", "Запитайте в осені".

На початку 2000-х створив власний гурт у стилі панк з національними мотивами, але згодом він розпався. Згодом заснував ще один колектив під назвою "КукаТаБанда".

З 2003 року став актором Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Пізніше працював ведучим хіт-параду "Віджеї" на телеканалі "ТЕТ".

У 2016 році актор знявся у серіалі "Слуга народу", де головну роль грав теперішній президент України Володимир Зеленський. Широку впізнаваність отримав, зігравши роль бізнесмена Ігоря у стрічці "Свінгери". Також грав у таких серіалах, як "Смак щастя", "Голос з минулого", "Обмани себе", "Серце матері", "Нове життя Василини Павлівни", "Папік".

Фото з мережі

Фото театру імені Івана Франка

Грав військового інженера Петра в серіалі "Козаки. Абсолютна брехлива історія", у якому розповідається про пригоди козаків. Брав участь у шоу "Танці з зірками".

Фото з мережі

Чим займається зараз Михайло Кукуюк

У 2022 році актор знявся в серіалі "Коли ми вдома. Разом до перемоги", у якому йдеться про життя українців в умовах окупації. Глядачі спостерігали за тим, як герої боролися з ворогом у партизанському русі та не тільки.

Зараз чоловік грає в театрі імені Івана Франка та театрі на Липках. Він нерідко поширює світлини зі своїх вистав.

Фото театру на Липках

У 2024 році Кукуюк з'явився у сералі "Шлях додому" про те, як рієлтор-шахрай обдурює дві родини з житлом. У результаті, переселенці заїжджають одночасно в один будинок і намагаються між собою вживатися. Також чоловік отримав звання "Заслужений артист України".

Після початку повномасштабного вторгнення росіян Кукуюк хотів піти на фронт, а також отримував повістку. Однак після медогляду з'ясувалось, що в актора є проблеми з очима, тому його не взяли до війська. Тому він вирішив зосередитися на волонтерстві.

На своїй сторінці у фейсбуці Михайло регулярно поширює збори на допомогу Збройним Силам України, а також петиції про присвоєння Героя України різним військовим.

Фото з фейсбуку Михайла Кукуюка

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