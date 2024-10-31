Росіян злякала гігантська мезуза: як вона виглядає (відео)

Вона несе небезпеку

Росіяни у Владивостоці помітили гігантську медузу. Мова йде про "левову гриву" — найбільшу медузу у світі.

Про це повідомляють росЗМІ. Розміром вона більша за людину. Її називають "левовою гривою" – така медуза може досягати 2,5 метра в діаметрі.

На опублікованому відео до медузи підпливає професійний водолаз — очевидно, що за розміром людина явно поступається морю.

Що відомо про медузу

Діаметр купола може досягати 2,5 метрів. Щупальця можуть виростати до 30-40 метрів. Вага може перевищувати 200 кг.

Купол має червонувато-коричневий або жовтуватий колір. Щупальця формують густу "гриву" навколо купола. Колір щупалець варіюється від темно-червоного до світло-рожевого. Має характерний візерунок на куполі у вигляді зірки.

Але вона може бути небезпечною для людини, адже має потужні жалкі клітини на щупальцях. Опік від укусу може викликати сильний біль та сильну алергічну реакцію, а у особливо чутливих людей можливий анафілактичний шок.

Вона може жити до одного року, харчується планктоном та дрібною рибою, має природних ворогів — морських черепах, а також світитися в темряві (біолюмінесценція)

Раніше "Телеграф" повідомляв, що влітку 2023 року акула напала на туриста з РФ у Хургаді (Єгипет). Вона з’їла його на очах інших відпочивальників.

У воді на росіян чатують і інші тварини. Так, у вересні 2023 року морж напав на човен з росіянами біля архіпелагу РФ у Північному Льодовитому океані.