Гармати Путіна замовкнуть без цього, а санкцій досі немає: названо важливу для армії РФ річ

Приблизно 55% цієї сировини імпортується з Заходу до Москви

На Росію накладено багато санкцій Заходом, проте й досі з Європи чи глобального Півдня до Мокви надходить важлива для війни сировина. Зокрема, хром, який використовують для артилерії.

Про це "Телеграфу" розповіла директорка з питань партнерств та співробітництва Ради економічної безпеки Агія Загребельська у матеріалі ""Росія б давно припинила війну без цієї країни": хто входить у топ-5 "спонсорів" Москви, чому санкції буксують і що налякало Орбана".

За її словами, хром — ресурс, критично важливий для РФ на полі бою, адже без нього російські стволи не будуть придатні.

"Хром застосовується у трьох напрямках артилерії: по-перше, для виготовлення спеціальної легованої сталі, з якої виготовляються стволи; по-друге, для хромування нових стволів, що захищає їх від пошкоджень під час пострілу і продовжує термін служби; і, по-третє, для відновлення старої техніки, яку Росія знімає з консервації. Щоб відправити цю техніку на поле бою, також потрібне хромування стволів", — пояснює Загребельська.

Вона додає, що наразі приблизно 55% хрому, який РФ використовує для військових потреб, імпортується з Заходу. Тобто, попри поширену думку, що в Росії є вся таблиця Менделєєва, значна частина цієї "таблиці" здебільшого перебуває під землею. Наразі в РФ більшість родовищ хрому не розроблена, а ті, що розроблені, мають хром нижчої якості, ніж той, який Росія імпортує.

"Імпорт переважно здійснюється з країн глобального Півдня. Проте, що цікаво, близько 50% імпорту, наприклад, у 2023 році здійснювалося через Нідерланди, а приблизно половина цього хрому надходить із шахти в країнах глобального Півдня, але належить німецьким власникам", — каже експертка.

За її словами, усе це можливо саме через відсутність санкцій на постачання хрому до РФ. Тому наразі певні країни Заходу цілком виступають спонсорами війни проти України. Наша держава сподівається, що найближчим часом санкції поширяться і на цю галузь, що негативно вплине на військову машину Кремля.

"Відомо, що близько 70% військових втрат серед українських військових спричинені артилерією. Росія має значну перевагу саме в артилерії, що дозволяє їй досягати певних успіхів на фронті. Якщо у Росії виникнуть складнощі з постачанням хрому, то її артилерійська перевага суттєво зменшиться, зокрема через скорочення кількості та якості стволів. Стволи — це витратний матеріал, який потрібно постійно замінювати", — підсумовує Загребельська.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у збитих над Україною північнокорейських ракетах знайшли "сюрприз" від союзників.