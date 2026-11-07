У Саратові після нальоту дронів потужно палає важливий НПЗ. Скільки таких у Росії (фото і відео)

Підприємство постачає паливно-мастильні матеріали російській окупаційній армії

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У ніч на 7 листопада безпілотники атакували нафтопереробний завод у російському Саратові. На території підприємства спалахнула масштабна пожежа: там зафіксували кілька осередків займання, а дим розтягнувся на кілометри.

Про атаку повідомляють Telegram-канали Exilenova+ та Supernova. На відео, оприлюднених у мережі, видно велику пожежу й хмару диму над містом.

Геолокація місця удару. Фото: Exilenova+

Місто накрив дим. Фото: Supernova

Завод продовжує диміти. Фото: Supernova

Що повідомила місцева влада

Незадовго до третьої ночі губернатор Саратовської області Роман Бусаргін оголосив про загрозу атаки дронів. Згодом він підтвердив пошкодження в регіоні й попередньо повідомив про постраждалих.

"Внаслідок атаки БпЛА є пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури. Попередньо є постраждалі", – заявив Бусаргін.

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Що відомо про Саратовський НПЗ

Завод заснували у 1934 році. Це одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. З 2013 року він входить до структури компанії "Роснефть".

Саратовський НПЗ переробляє близько 7 мільйонів тонн нафти на рік – це приблизно 2–3% загальних потужностей російської нафтопереробки. Завод виробляє бензин АІ-92 та АІ-95, дизельне й суднове пальне, дорожні та покрівельні бітуми, технічну сірку й інші нафтопродукти.

Підприємство постачає паливно-мастильні матеріали російським збройним силам. Особливе значення має дизельне пальне заводу, яке використовують для військової автомобільної та бронетехніки.

Завод не вперше потрапляє під удари

Станом на вересень 2026 року було щонайменше 16 ударів по підприємству. Один із попередніх ударів Генеральний штаб ЗСУ підтвердив 21 березня 2026 року. Тоді пошкоджень зазнали обладнання для переробки нафти та резервуар.

Які російські НПЗ мають подібну потужність

У переліку нафтопереробних підприємств Kubanmakler зазначено ще три російських підприємства, потужність яких близька до показника Саратовського НПЗ – близько 7 мільйонів тонн на рік. Це Куйбишевський НПЗ у Самарі, Ново-Уфимський НПЗ і Башкирська нафтохімічна компанія в Уфі.

Ще три заводи з цього переліку мають близькі, але вищі показники: Комсомольський НПЗ – приблизно 8 мільйонів тонн на рік, Новокуйбишевський – 8,8 мільйона, Сизранський – 8,9 мільйона. Отже, у списку є шість інших підприємств потужністю приблизно від 7 до 8,9 мільйона тонн на рік.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 5 листопада у російській Рязані після атаки палав Wildberries. Також була пожежа на місцевому нафтопереробному заводі.