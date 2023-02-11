Іменини Микити у 2025 році: усі дні, коли Нік святкує День ангела

Напевно, у кожного є знайомий Микита

Ім’я Микита не тільки давнє та красиве, але ще й дуже поширене в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає, звідки походить, і коли всі іменини Микити протягом року.

Значення імені Микита

Ім’я походить від грецького "нікітасу", що означає переможець, і у багатьох країнах воно звучить як "Нікіта". Цікаво, що в українській та білоруській мовах ім’я "Нікіта" трансформувалося у "Микита". Також зустрічаються такі форми імені, як Ніко, Нікі, Нік, Нікетас. У західних країнах через закінчення на -а та однойменний фільм Люка Бессона ім’я "Нікіта" часто сприймається як жіноче.

Вважається, що носії імені Микита цілеспрямовані, уперті, самостійні та не люблять підкорятися. При цьому вони зазвичай люблять дітей і цінують сім’ю загалом. Друзів у Микити небагато, але вони перевірені та надійні.

Українцям можуть бути знайомі такі Микити як чернець Києво-Печерської Лаври, єпископ Новгородський Микита Затворник, великомученик святий Микита Готфський, кінорежисер Микита Міхалков, одіозний російський актор Микита Джигурда, запорізький козак Микита Корж, ватажок гайдамаків Микита Швачка, вигаданий богатир-змієборець Микита Кожум'яка.

Коли День ангела Микити?

Носії імені Микита святкують іменини дев'ять разів на рік за церковним православним календарем.

Перерахуємо головні Дні ангела Микити:

31 січня, 30 квітня, 14 травня, - єпископ Новгородський, самітник Микита Печерський;

15 вересня, - великомученик Микита Бесогон та Микита Готфський.

Тепер перерахуємо всі Дні ангела Микити, включаючи менш важливі:

у січні: 31;

у березні: 20;

у квітні: 3, 13;

у травні: 14, 28;

у вересні: 9, 15;

у жовтні: 13.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому насправді не можна за прикметами дарувати людям шкарпетки та труси, — особливо чоловікам.