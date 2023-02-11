Именины Никиты в 2025 году: все дни, когда Ник празднует День ангела

Наверное, у каждого есть знакомый Никита

Имя Никита не только древнее и красивое, но еще и весьма распространено в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит, откуда произошло, и когда все именины Никиты в году.

Значение имени Никита

Имя происходит от греческого "никитас", что значит победитель. Интересно, что в украинском и белорусском языках имя "Никита" трансформировалось в "Микита". Также встречаются такие формы имени как Нико, Ники, Ник, Никетас. В западных странах из-за окончания на -а и одноименного фильма Люка Бессона имя Никита часто воспринимается как женское.

Считается, что носители имени Никита целеустремленные, упрямые, самостоятельные и не любят подчиняться. При этом они обычно любят детей и ценят семью в целом. Друзей у Никиты немного, но они проверенные и надежные.

Украинцам могут быть знакомы такие Никиты как монах Киево-Печерской Лавры, епископ Новгородский Никита Затворник, святой великомученик Никита Готфский, кинорежиссер Никита Михалков, одиозный российский актер Никита Джигурда, запорожский козак Никита Корж, главарь гайдамаков Никита Швачка, вымышленный богатырь-змееборец Никита Кожемяка.

Когда День ангела Никиты?

Носители имени Никита празднуют именины девять раз в году по церковному православному календарю.

Перечислим главные Дни ангела Никиты:

31 января, 30 апреля, 14 мая, — епископ Новгородский, затворник Никита Печерский;

15 сентября, — великомученик Никита Бесогон и Никита Готфский.

Теперь перечислим все Дни ангела Никиты, включая менее важные:

в январе: 31;

в марте: 20;

в апреле: 3, 13;

в мае: 14, 28;

в сентябре: 9, 15;

в октябре: 13.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему на самом деле нельзя по приметам дарить людям носки и трусы, — особенно мужчинам.