Незвичний лайфхак для собачників: як відучити улюбленця гризти ваші капці

Значних вкладень не знадобиться, але доведеться терпіти різкий запах

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Домашні песики, особливо молоді, дуже люблять гризти все, що потрапляє їм на очі. В мережі порадили дивний, але дієвий спосіб відучити улюбленця від цієї звички.

Користувачка соцмережі Threads поскаржилася, що не може придбати собі м'які теплі капці, щоб ходити по квартирі, бо має песика. Дівчина змушена ходити у кроксах.

Вона показала свою дуже милу собачку, яка гризе її речі. А також — своє погризене взуття.

Милий "руйнівник". Фото: threads.com/@marylifeisgoodyep

Капці зі слідами собачих зубів. Фото: threads.com/@marylifeisgoodyep

У коментарях авторці публікації порадили простий спосіб "переконати" собачку не гризти речі. Для цього не потрібно значних витрат чи зусиль.

Потрібно лише помастити речі, об які улюбленець точить свої зубки, бальзамом "Зірочка". За словами коментаторки, після цього її песики припинили гризти речі. Хоча запах у хаті був специфічний.

Чому це працює

Цей народний спосіб захистити взуття та меблі від собачих зубів ґрунтується на фізіологічних інстинктах і сильних сенсорних подразниках. Бальзам "Зірочка" містить суміш ефірних олій та екстрактів, запах яких зовсім не приваблює собак.

До складу бальзаму входять камфора, ментол, олія м’яти перцевої, евкаліпт, гвоздика та кориця. Для собаки з нюхом, у тисячу разів гострішим за людський, цей запах не просто різкий – він практично "б'є" в ніс. Цуцик підходить погризти капець, а натомість отримує потужний "ароматний удар".

Якщо собака спробує лизнути чи вкусити намащену річ, ефірні олії ментолу та камфори спричинять миттєве печіння й подразнення слизової оболонки рота та язика. Так формується негативний зв'язок: "взяв капець у зуби – відчув пекучий, огидний смак".

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