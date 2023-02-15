Іменини Юрія у 2025 році: всі дні, коли Юра святкує День ангела

Мало хто знає, яке походження імені Юри

Ім’я Юрій — дуже гарне, до того ж, ще й дуже поширене в Україні. "Телеграф" розібрався, звідки воно взялося, що означає, і коли всі Дні ангела Юрія протягом року.

Значення імені Юрій

Маловідомий факт: насправді ім’я Юрій — спрощена форма давньогрецького імені Георгій, яке сформувалося зі слів "земля" і "робота" і буквально означає "землероб" або "хлібороб". Цікаво, що так само з’явилося і ім’я Єгор. На сьогодні і ім’я Юрій, і ім’я Єгор вже давно є самостійними іменами.

Саме ім’я Юрій популярне в таких країнах як Україна, Білорусь, Грузія та росія. Зустрічаються такі форми як Юра, Юрчик, Юрко, Юрець, Юр, Юрасік, Юрік. В інших мовах це ім’я звучить як Джорджі, Хорхе, Джордж, Джорджі.

Коли День ангела Юрія?

Носії імені Юрій святкують свої іменини двадцять разів на рік за церковним православним календарем.

Перерахуємо їх усі:

8 січня, — Георгій Хозевіт;

22 січня, — Георгій Девельтський, Адріанопольський;

24 лютого, — Георгій Амастрідський;

4 квітня, — Георгій Пелопонеський, Малеїн;

7 квітня, — Георгій Мітиленський;

19 квітня, — Георгій Антіохійський (Пісидійський);

23 квітня, 3, 10, 25 листопада, — Георгій Побідоносець;

13 травня, — Георгій Константинопольський;

16 травня, — Георгій II Мітиленський;

26 травня, — Георгій Новий, Серб, Софійський, Болгарський;

5 червня, 19 вересня, — Ігор (у хрещенні Георгій, у чернецтві Гавриїл) Ольгович;

14 червня, — Мстислав (у хрещенні Георгій) Хоробрий, Новгородський;

27 червня, — Георгій Святогорець, Іверський (Афонський);

5 серпня, — патріарх Георгій І Константинопольський;

24 серпня, — Георгій Лімніот (озерник);

8 вересня, — Георгій (Мхеїдзе).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому чоловікам за прикметами категорично не рекомендується дарувати труси та шкарпетки.