Именины Юрия в 2025 году: все дни, когда Юра празднует День ангела

Мало кто знает, каково происхождение имени Юры

Имя Юрий, — весьма красивое, к тому же еще и очень распространенное в Украине. "Телеграф" разобрался, откуда оно взялось, что значит, и когда все Дни ангела Юрия в течение года.

Значение имени Юрий

Малоизвестный факт: на самом деле имя Юрий, — упрощенная форма древнегреческого имени Георгий, которое сформировалось из слов "земля" и "работа" и буквально значит "земледел" или "хлебороб". Интересно, что таким же образом появилось и имя Егор. На сегодня и имя Юрий, и имя Егор уже давно являются самостоятельными именам.

Конкретно имя Юрий популярно в таких странах как Украина, Беларусь, Грузия и россия. Встречаются такие формы как Юра, Юрчик, Юрко, Юрец, Юр, Юрасик, Юрик. В других языках это имя звучит как Георги, Хорхе, Джордж, Джорджи.

Когда День ангела Юрия?

Носители имени Юрий празднуют свои именины двадцать раз в году по церковному православному календарю.

Перечислим их все:

8 января, – Георгий Хозевит;

22 января — Георгий Девельтский, Адрианопольский;

24 февраля, – Георгий Амастридский;

4 апреля, — Георгий Пелопонесский, Малеин;

7 апреля, – Георгий Митиленский;

19 апреля, – Георгий Антиохийский (Писидийский);

23 апреля, 3, 10, 25 ноября — Георгий Победоносец;

13 мая, – Георгий Константинопольский;

16 мая, – Георгий II Митиленский;

26 мая — Георгий Новый, Серб, Софийский, Болгарский;

5 июня, 19 сентября, — Игорь (в крещении Георгий, в монашестве Гавриил) Ольгович;

14 июня, — Мстислав (в крещении Георгий) Храбрый, Новгородский;

27 июня, — Георгий Святогорец, Иверский (Афонский);

5 августа – патриарх Георгий I Константинопольский;

24 августа, – Георгий Лимниот (озерник);

8 сентября, – Георгий (Мхеидзе).

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему мужчинам по приметам категорически не рекомендуется дарить трусы и носки.