Именины Юрия в 2025 году: все дни, когда Юра празднует День ангела
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Мало кто знает, каково происхождение имени Юры
Имя Юрий, — весьма красивое, к тому же еще и очень распространенное в Украине. "Телеграф" разобрался, откуда оно взялось, что значит, и когда все Дни ангела Юрия в течение года.
Значение имени Юрий
Малоизвестный факт: на самом деле имя Юрий, — упрощенная форма древнегреческого имени Георгий, которое сформировалось из слов "земля" и "работа" и буквально значит "земледел" или "хлебороб". Интересно, что таким же образом появилось и имя Егор. На сегодня и имя Юрий, и имя Егор уже давно являются самостоятельными именам.
Конкретно имя Юрий популярно в таких странах как Украина, Беларусь, Грузия и россия. Встречаются такие формы как Юра, Юрчик, Юрко, Юрец, Юр, Юрасик, Юрик. В других языках это имя звучит как Георги, Хорхе, Джордж, Джорджи.
Когда День ангела Юрия?
Носители имени Юрий празднуют свои именины двадцать раз в году по церковному православному календарю.
Перечислим их все:
- 8 января, – Георгий Хозевит;
- 22 января — Георгий Девельтский, Адрианопольский;
- 24 февраля, – Георгий Амастридский;
- 4 апреля, — Георгий Пелопонесский, Малеин;
- 7 апреля, – Георгий Митиленский;
- 19 апреля, – Георгий Антиохийский (Писидийский);
- 23 апреля, 3, 10, 25 ноября — Георгий Победоносец;
- 13 мая, – Георгий Константинопольский;
- 16 мая, – Георгий II Митиленский;
- 26 мая — Георгий Новый, Серб, Софийский, Болгарский;
- 5 июня, 19 сентября, — Игорь (в крещении Георгий, в монашестве Гавриил) Ольгович;
- 14 июня, — Мстислав (в крещении Георгий) Храбрый, Новгородский;
- 27 июня, — Георгий Святогорец, Иверский (Афонский);
- 5 августа – патриарх Георгий I Константинопольский;
- 24 августа, – Георгий Лимниот (озерник);
- 8 сентября, – Георгий (Мхеидзе).
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему мужчинам по приметам категорически не рекомендуется дарить трусы и носки.