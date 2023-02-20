Іменини Віри у 2025 році: всі дні, коли Вірочка святкує День ангела

Є кілька версій походження імені Віра

Ім’я Віра не лише давнє та красиве, але ще й поширене в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти історію його походження і коли всі іменини Віри протягом року.

Значення імені Віра

Це ім’я має старослов’янське походження і означає "істина", "вірування". Багато дослідників вважають, що це калька від давньогрецького імені "пістіос", що перекладається як "вірний". Також і в латинській мові є слово "верус", що теж схоже за значенням та звучанням зі звичним нам зараз ім’ям "Віра".

Також використовуються такі розмовні форми імені Віра як Віронька, Вірунька, Віруня, Віруся, Вірка.

На території сучасних росії та України ім’я Віра було найпопулярнішим у першій половині XX століття, на сьогодні ж воно мало поширене.

Найшанованіша у християн мучениця з цим ім’ям — Віра Римська, яка у віці 12 років постраждала від гонінь разом із сестрами Надією та Любов’ю, а також матір’ю Софією.

Прийнято вважати, що зазвичай носії імені Віра акуратні, кмітливі, чуйні, гарні господині, але при цьому незалежні, рішучі, іноді мають крутий норов і схильність до пригод (і не завжди безпечних).

Коли День ангела Віри?

Носії імені Віра відзначають іменини п’ять разів на рік за церковним православним календарем:

17 вересня, — свята Віра Римська.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за народними прикметами наручний годинник — поганий подарунок для жінки.