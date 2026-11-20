Для покупок персоналу під час перерви діє правило щодо чека

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Працівники "АТБ" обідають у їдальні, облаштованій для персоналу. Під час перерви вони можуть купити їжу в тому самому магазині, де працюють.

Окремої кімнати відпочинку в класичному розумінні в "АТБ" немає, розповідає "Телеграф". У їдальні є столи й стільці, а для речей працівників передбачені шафки.

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У їдальні можна розігріти обід у мікрохвильовці або закип’ятити воду для чаю. Для цього там є чайники, а персонал має доступ до питної води.

Під час перерви працівники можуть розігріти обід або закип’ятити воду для чаю Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Куплену під час перерви їжу працівники оплачують на касі. Чек підтверджує оплату, а за дотриманням цього правила стежить охорона магазину.

Раніше "Телеграф" розповідав, як у супермаркетах "АТБ" поводяться з покупцями, які порушують громадський порядок, провокують конфлікти або заважають іншим відвідувачам. Якщо зауваження працівників не допомагають і ситуація виходить з-під контролю, до справи може долучитися охорона. Також ішлося про те, які заходи в таких випадках передбачені правилами магазину.