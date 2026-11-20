Під час перевірки ТЦК або поліцією військово-обліковий документ потрібно пред’явити

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Втрата телефона, на якому був встановлений "Резерв+", не означає, що людина втратила військово-обліковий документ або більше не перебуває на військовому обліку. Основним документом із 16 грудня 2025 року є електронний "Резерв ID", який формується безпосередньо в застосунку.

Як пояснив "Телеграфу" старший військовий юрист юридичної компанії "Приходько та партнери" Данило Гончаренко, електронну форму військово-облікового документа передбачає постанова Кабінету Міністрів № 559 від 16 травня 2024 року. За словами фахівця, втрата смартфона не впливає на перебування людини на військовому обліку.

Більше інформації в матеріалі: "Немає телефону з "Резерв+", а на вулиці зупинив ТЦК: чи оштрафують на 34 000 грн і що робити (інструкція)".

Інформація про призовників, військовозобов'язаних і резервістів зберігається в реєстрі "Оберіг" — Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Саме з нього застосунок "Резерв+" отримує дані для формування електронного документа. Тому після втрати пристрою самі відомості про людину не зникають.

Щоб відновити доступ до документа на новому телефоні, увійдіть через BankID Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Водночас є важливий нюанс: наявність військово-облікового документа в реєстрі та можливість пред'явити його під час перевірки — не одне й те саме. Якщо людина втратила доступ до застосунку й не може показати іншу належну форму ВОД, це можуть розцінити як невиконання обов'язку пред'являти документ.

На цьому окремо наголосив Данило Гончаренко. Отже, сама втрата смартфона не означає автоматичного штрафу, однак відсутність можливості пред'явити військово-обліковий документ під час перевірки може створити для людини проблеми.

Раніше "Телеграф" розповідав, у яких випадках відеозапис затримання людини на вулиці представниками ТЦК може стати доказом у справі.