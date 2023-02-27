Іменини Данила в 2025 році: всі дні, коли Даня святкує День ангела

В українській історії було багато видатних Данил

Ім’я Данило, — дуже гарне, давнє, до того ж, ще й дуже поширене в Україні та світі. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає, звідки взялося і коли всі Дні ангела Данила.

Значення імені Данило

Це біблійне ім’я, яке походить від давньоєврейського "Даніель", що перекладається як "Бог є суддя" або "Бог — мій суддя". У Біблії згадується пророк Даниїл і мудрий, справедливий суддя Дані-Іл, що заступався за сиріт та вдів.

Українська форма цього імені – Данило, в росії ж популярна форма Даниїл. Також зустрічаються форми Данил, Данила, Даня, Данилко, Данцьо.

Серед відомих Данил варті згадки лідер гетьманського руху Данило Скоропадський, гетьман Війська Запорізького Данило Апостол, революціонер Данило Терпило, зять Богдана Хмельницького Данило Виговський.

Вважається, що носії імені Данило зазвичай темпераментні та чуйні, але спокійні та врівноважені, можуть розлютитися лише зрідка. Люблять працювати, але не люблять, коли доводиться працювати. Також вони не схильні часто змінювати сферу діяльності, віддають перевагу монотонній зайнятості.

Коли День ангела Данила?

Носії імені Данило святкують іменини близько десяти разів за церковним православним календарем.

20 грудня, — архієпископ Данило II Сербський;

7 квітня, — архімандрит Данило Переяславський;

16 лютого, — Данило Єгиптянин;

17 грудня, — мученик Данило Єгипетський;

10 липня, — Данило Нікопольський (Вірменський);

11 грудня, — Данило Столпник;

17 грудня, — старозавітний пророк Данило.

Крім того, менш важливі іменини Данила відзначаються 1 березня, 28 серпня, 30 серпня.

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