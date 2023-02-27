Именины Даниила в 2025 году: все дни, когда Даня празднует День ангела

В украинской истории было много выдающихся Даниилов

Имя Даниил, — весьма красивое, древнее, к тому же еще и очень распространенное в Украине и мире. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит, откуда взялось и когда все Дни ангела Даниила.

Значение имени Даниил

Это библейское имя, которое происходит от древнееврейского "Даниэль", что переводится как "Бог есть судья" или же "Бог — мой судья". В Библии упоминается пророк Даниил и мудрый, справедливый судья Дани-Ил, заступавшийся за сирот и вдов.

Украинская форма этого имени, — Данило. Также встречаются формы Данил, Данила, Даня, Данилка, Данцьо.

Среди известных Даниилов достойны упоминания лидер гетманского движения Данило Скоропадский, гетман Войска Запорожского Даниил Апостол, революционер Даниил Терпило, зять Богдана Хмельницкого Даниил Выговский.

Считается, что носители имени Даниил обычно темпераментные и чуткие, но спокойные и уравновешенные, могут вспылить лишь изредка. Любят работать, но не любят, когда работать приходится. Также они не склонны часто менять сферу деятельности, предпочитают монотонную занятость.

Когда День ангела Даниила?

Носители имени Даниил празднуют именины 10 раз по церковному православному календарю. Перечислим основные:

20 декабря, — архиепископ Даниил II Сербский;

7 апреля, — архимандрит Даниил Переяславский;

16 февраля, — Даниил Египтянин;

17 декабря, — мученик Даниил Египетский;

10 июля, — Даниил Никопольский (Армянский);

11 декабря, — Даниил Столпник;

17 декабря, — ветхозаветный пророк Даниил.

Кроме того, менее важные именины Даниила отмечаются 1 марта, 28 августа, 30 августа.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам строго запрещено дарить чашки одиноким людям.