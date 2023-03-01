Іменини Богдана у 2025 році: усі дні, коли Бодя святкує День ангела
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Напевно, кожен має хоч одного знайомого Богдана
Ім’я Богдан не лише благородне та красиве, а ще й дуже поширене в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає і коли всі Дні ангела Богдана протягом року.
Значення імені Богдан
Це класичне слов’янське ім’я, що складається зі слів "Богом даний". Дуже популярним воно було у середні віки, особливо серед поляків. Цікаво, що ім’я Богдан чи по-батькові Богданович часто давали незаконнонародженим дітям.
В інших мовах є ряд імен, які мають те саме значення, що й ім’я Богдан, але звучать зовсім інакше: Теодор, Феодот, Натаніель, Іонатан, Деодат, Божидар, Аллахберді, Кудайберген, Алловерді, Тенгріберген.
Церковна форма імені Богдан — Феодот.
Зустрічаються також розмовні форми Бодя, Богдаша, Даня.
Вважають, що носії імені Богдан зазвичай спокійні, врівноважені, але внутрішньо запальні. Також вони відрізняються працьовитістю, часто з них виходять добрі бізнесмени, медики та інженери, але вони в будь-якій сфері можуть досягти успіху, якщо робота будемо їм до душі.
Коли День ангела Богдана?
Носії імені Богдан святкують іменини декілька разів на рік за церковним календарем:
- 19 лютого, — мученик Феодот (Богдан) Адріанопольський;
- 2 березня, — сповідник Феодот Киринейський;
- 29 квітня, — Феодот Кізицький;
- 18 травня, 7 червня, 7 листопада, — мученик Феодот Анкірський;
- 4 липня, — Феодот Римський;
- 2 вересня, — Феодот Кесарійський;
- 15 вересня — Феодот Маркіанопольський (Мізійський);
- 7 листопада, — Феодот Мелітинський.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна дарувати ножі чоловікам на свята.