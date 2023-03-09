Іменини Тараса у 2025 році: усі дні, коли Тарас святкує День ангела

Хоча ім’я Тарас грецьке, самі греки його давно забули

Ім’я Тарас — давнє, красиве, до того ж популярне в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає, звідки походить, і коли всі Дні ангела Тараса протягом року.

Значення імені Тарас

Це ім’я має давньогрецьке походження і за однією з версій перекладається як "хвилювати", "збуджувати", а за іншою версією — від слова "бунтар". Цікаво, що персонаж на ім’я Тарас був у давньогрецькій міфології сином Посейдона та німфи, і на честь нього була колонія Тарас у Великій Греції (зараз це місце є італійським містечком Таранто).

Примітно, що в Греції ім’я Тарас зараз практично невідоме, проте воно дуже популярне в Україні та іноді зустрічається у Білорусі. Також трапляються такі форми імені як Тарасій, Тарасик, Тараско.

Серед відомих українцям Тарасів першим згадується звичайно ж Кобзар Тарас Шевченко. Окрім того, варті згадки діяч УПА Тарас Бульба-Боровець, отаман Тарас Федорович Трясило, письменник Тарас Франко, політолог Тарас Чорновіл, футболіст Тарас Степаненко, боксер Тарас Біденко, музикант Тарас Петриненко.

Прийнято вважати, що носії імені Тараса творчі, дещо замкнуті в компанії сторонніх людей, хороші сім’янини, але при цьому вольові та наполегливі, — хоч і далеко не завжди виявляють ці якості.

Коли День ангела Тараса?

Тарас святкує іменини два рази на рік за церковним православним календарем ПЦУ:

25 лютого — патріарх Константинопольський Тарасій;

— патріарх Константинопольський Тарасій; 9 березня, — Тарасій Лікаонійський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" збирав топ найкращих сучасних пісень на вірші Тараса Шевченка.