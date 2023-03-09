Именины Тараса в 2025 году: все дни, когда Тарас празднует День ангела

Хотя имя Тарас греческое, сами греки его давно забыли

Имя Тарас, — древнее, красивое, к тому же популярное в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит, откуда произошло, и когда все Дни ангела Тараса в течение года.

Значение имени Тарас

Это имя имеет древнегреческое происхождение и по одной из версий переводится как "волновать", "возбуждать", а по другой версии, — от слова "бунтарь". Интересно, что персонаж по имени Тарас был в древнегреческое мифологии сыном Посейдона и нимфы, и в честь него была колония Тарас в Великой Греции (сейчас это место является итальянским городком Таранто).

Примечательно, что в Греции имя Тарас сейчас практически неизвестно, однако оно очень популярно в Украине и иногда встречается в Беларуси. Также встречаются такие формы имени как Тарасий, Тарасик, Тараско.

Среди известных украинцам Тарасов первым вспоминается конечно же Кобзарь Тарас Шевченко. Кроме того, достойны упоминания деятель УПА Тарас Бульба-Боровец, атаман Тарас Федорович Трясило, писатель Тарас Франко, политолог Тарас Черновол, футболист Тарас Степаненко, боксер Тарас Биденко, музыкант Тарас Петриненко.

Принято считать, что носители имени Тарас творческие, несколько замкнутые в компании посторонних людей, хорошие семьянины, но при этом волевые и настойчивые, — хотя и далеко не всегда проявляют эти качества.

Когда День ангела Тараса?

Тарас празднует именины два раза в год по церковному православному календарю ПЦУ:

25 февраля , — патриарх Константинопольский Тарасий;

, — патриарх Константинопольский Тарасий; 9 марта, — Тарасий Ликаонийский;

Напомним, ранее "Телеграф" собирал топ лучших современных песен на стихи Тараса Шевченко.