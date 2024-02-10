Масленица в Украине: когда отмечается праздник в 2024 году и что нельзя делать

В Украине, кроме блинов и налистников, хозяйки готовили вареники с разной начинкой

Масленица, праздник, который хорошо известен украинцам, пользуется популярностью как среди взрослых, так и среди детей. Ежегодно Масленица приходится на разные даты.

Это один из наиболее радостных и веселых праздников среди славян. Он отмечается неделю накануне Великого поста, который в 2024 году начинается 18 марта. Этот период часто называют Сырной неделей из-за запрета на употребление мяса, но одновременно позволяют и даже рекомендуют сыры и другие молочные продукты. Также Масленица имеет и другие названия в народе — Масница, Мясопуст, Сырная и Бабская неделя, а также Сырная седмица.

Когда украинцы празднуют Масленицу в 2024 году

Празднование Масленицы в Украине в 2024 году начнется в понедельник, 11 марта, и, как обычно, продлится неделю, заканчиваясь в воскресенье, 17 числа.

Масленица 2024: главные традиции

Изначально связанный с языческими обрядами, праздник Масленицы отмечал наступление весеннего равноденствия, символизируя прощание с зимой и приветствие весны. Несмотря на свои языческие корни, этот праздник стал частью истории и продолжает отмечаться в современной Украине.

Предшествуя наступлению Масленицы, наши предки уделяли особое внимание уборке домов, чтобы насладиться праздником уже без лишних хлопот. В течение всей недели Масленицы в домах царило изобилие разнообразных вкусностей, среди которых особое место занимали вареники, блины, налистники. В это время также в изобилии подавали творог, сметану и масло. Традиционно на стол также подавались пампушки, блины из гречки, сырники и каша.

Что нельзя делать на Масленицу 2024

Спать в дневное время — до головных болей.

Приглашать в неубранный дом гостей, пренебрегать их желаниями и кормить плохими блюдами или даже остатками.

Злится, сквернословить, ругаться и мстить, чтобы не навлечь беду на всю семью.

Унывать, чтобы потом весь год не провести в скуке.

С четверга по воскресенье нельзя работать. Можно только выполнять жизненно важную работу, ухаживать за скотом и готовить.

Выбрасывать мусор после обеда всю неделю.

Осуждать людей и распространять сплетни об окружающих.

Скоро украинцы будут отмечать один из самых больших религиозных праздников. Узнайте, когда в 2024 году в Украине празднуется Пасха. Перед ним христиане должны соблюсти Великий пост 2024.