Загадкові підземні поштовхи налякали українців. Вібрацію чули від Житомира до Дніпра

Офіційних підтверджень, що в Україні був землетрус, наразі немає

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В ніч на вівторок, 10 листопада, у Києві, Житомирі, Вінниці та навіть Дніпрі люди відчули підземні поштовхи. За словами очевидців, вони були настільки сильними, що у деяких будинках, відчинялися двері та обсипалася стеля.

Повідомлення про це з'явилися в мережі після опівночі. Як пишуть місцеві жителі, у Вінниці через вібрацію навіть прокинулися маленькі діти. Також писали, нібито перед цим було чутно вибухи. В мережі також пишуть, що "щось рвонуло під землею".

При цьому офіційних повідомлень щодо землетрусу на території України наразі немає. Що саме стало причиною поштовхів точно невідомо.

Однак на сайті автоматичної системи Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру (EMSC) зафіксовано повідомлення українців про підземні поштовхи. Пишуть, що звук дивного вибуху та сильну вібрацію, яка виникла після нього, було чутно по всій центральній Україні, "від Житомира до Дніпра".

На сайті Головного центру спеціального контролю немає повідомлень про землетрус в ніч на 10 листопада. Підтверджених даних про землетрус, його магнітуду та епіцентр на момент публікації немає.

Де в Україні найвищий ризик землетрусів: головні сейсмічні зони

Найбільш сейсмічно небезпечними в Україні є південні та західні області. На територію країни впливають як місцеві землетруси, так і потужні осередки за її межами.

Основні зони сейсмічної активності визначає Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. Серед них – Карпатський регіон, Кримсько-Чорноморська й Південно-Азовська зони, а також локальні осередки в центрі та на сході України.

Сейсмічно активні райони України. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Зона Вранча та неглибокі землетруси в Карпатах

Зона Вранча розташована в Румунії, проте її вплив поширюється далеко за межі цієї країни. Поштовхи з осередків на великій глибині можуть відчуватися на всій території України, зокрема в центральних регіонах.

У Карпатському регіоні, який охоплює Закарпаття, Карпати та Прикарпаття, місцеві землетруси виникають на невеликій глибині. Через це коливання на поверхні можуть сягати 7–7,5 балів.

Сейсмічні осередки біля морів і на Полтавщині

Кримсько-Чорноморська зона охоплює південне узбережжя Криму та акваторію Чорного моря. Тут регулярно реєструють слабкі локальні поштовхи, проте можливі й сильніші коливання. Окрема Південно-Азовська зона включає райони Азовського моря та прилеглі території півдня.

У центральній і східній частинах України також є локальні прояви сейсмічної активності. Зокрема, на Полтавщині, на стику Українського щита й Дніпровсько-Донецької западини, час від часу фіксують слабкі землетруси магнітудою до 4,6.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у серпні цього року на Полтавщині було зафіксовано землетрус. Магнітуда становила 2,7 бала за шкалою Ріхтера.