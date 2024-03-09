Церемонія "Оскар 2024": де і коли дивитися найпрестижнішу кінопремію

Вже зовсім скоро стануть відомі переможці премії "Оскар 2024"

У ніч з 10 по 11 березня відбудеться 96-та церемонія вручення премії "Оскар 2024". Серед номінантів — український фільм "20 днів у Маріуполі".

"Телеграф" розповідає, де і коли відбудеться церемонія нагородження і хто претендує на перемогу. Також повідомляємо, де можна подивитися трансляцію.

Де і коли відбудеться "Оскар 2024"

Церемонія нагородження пройде у театрі "Долбі", у Лос-Анджелесі. Ведучим заходу буде вкотре Джиммі Кіммел. За місцеви часом вона почнеться 10 березня о 16:00, а за Києвом — в ніч на 11 березня.

Де буде транслюватися "Оскар 2024"

В Україні трансляцію можна буде подивитися на каналі "Суспільне культура". Трансляція червоної доріжки почнеться о 0:30 за Києвом, а початок церемонії нагородження — о 1:00.

Хто претендує на перемогу

За прогнозами букмекерів, Емма Стоун чи Лілі Гладстовн переможуть у номінації "Найкраща акторка". Кілліан Мерфі стане "Найкращим актором". Статуетку "Найкращий фільм" отримає "Оппенгеймер".

Нагадаємо, що фільм "20 днів у Маріуполі" номінована на "Оскар 2024" як "Найкращий документальний фільм". Українська кінострічка вже отримала премію BAFTA та премію Гільдії режисерів США (DGA Awards).

Раніше "Телеграф" розповідав, які мультфільми вважають головними фаворитами на "Оскар 2024". Головні конкуренти — Міядзаки та Pixar.