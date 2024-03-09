Церемония "Оскар 2024": где и когда смотреть престижную кинопремию

Уже совсем скоро станут известны победители премии "Оскар 2024"

В ночь с 10 по 11 марта состоится 96-я церемония вручения премии "Оскар 2024". Среди номинантов — украинский фильм "20 дней в Мариуполе".

Телеграф рассказывает, где и когда состоится церемония награждения и кто претендует на победу. Также сообщаем, где можно посмотреть трансляцию.

Где и когда состоится "Оскар 2024"

Церемония награждения пройдет в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Ведущим мероприятия будет еще раз Джимми Киммел. По местному времени она начнется 10 марта в 16:00, а по Киеву – в ночь на 11 марта.

Где будет транслироваться "Оскар 2024"

В Украине трансляцию можно будет посмотреть на канале "Суспільне культура". Трансляция красной дорожки начнется в 0:30 по Киеву, а начало церемонии награждения – в 1:00.

Кто претендует на победу

По прогнозам букмекеров, Эмма Стоун или Лили Гладстовн победят в номинации "Лучшая актриса". Киллиан Мерфи станет "Лучшим актером". Статуэтку "Лучший фильм" получит "Оппенгеймер".

Напомним, что фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на "Оскар 2024" как "Лучший документальный фильм". Украинская кинолента уже получила премию BAFTA и премию Гильдии режиссеров США (DGA Awards).

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие мультфильмы считают главными фаворитами на "Оскар 2024". Главные конкуренты – Миядзаки и Pixar.