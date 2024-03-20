Вільям вибрав у коханки подругу Кейт Міддлтон? Найдивніші теорії про зникнення герцогині

У січні герцогиня перенесла важку операцію

Кенсінгтонський палац офіційно заявив, що Кейт Міддлтон одужує після операції на черевну порожнину вдома, у Вінздорі. Ще з грудня герцогиня не з’являлася на публіці, що спровокувало безліч різних чуток та теорій. Фото, які з’являлися в мережі, виявилися фейковими, а палац коментарів не дає.

"Телеграф" зібрав дивні теорії про зникнення Кейт Міддлтон з публічного простору. Розповідаємо про чутки про "коханку" принца Вільяма.

Теорії про зникнення Кейт Міддлтон

Погано зі здоров’ям

Кенсінгтонський палац підтвердив свою початкову заяву, яку дав наприкінці січня. Вони сказали, що принцеса "в порядку". Однак принц Вільям відмовився від панахиди за своїм хрещеним батьком, що стало причиною розповсюдження чуток про поганий стан здоров’я його дружини.

Також фото Кейт з дітьми на День матері викликало шквал емоцій. Як виявилося, воно несправжнє. Своєю чергою, герцогиня аргументувала це тим, що просто редагувала світлину, щоб мати кращий вигляд і виклала вибачення в сторіс. Невідредаговане фото палац публікувати відмовився.

Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Герцогиня у штучній комі

За версією іспанських журналістів, у Кейт виникли серйозні післяопераційні ускладнення, що вимагають тривалого відновлення. Про це повідомляє видання People. Існувала також теорія, що саме через це герцогиня перебувала у штучній комі. Тому палац і викладав підроблені фото.

Фото: Getty Images

Любовний трикутник

Існує теорія, що принц Вільям зраджує дружину Кейт Міддлтон з маркізою Роуз Генбері, яка раніше була подругою герцогині. Так звана "коханка" не змусила довго чекати і відреагувала на це. Зробила це Роуз через своїх адвокатів, повідомляє Page Six. Чутки про їх роман ходили ще з 2019 року. Стівен Колберт, американський комік і телеведучий, висунув версію про те, що Кейт Міддлтон не витримала і пішла від чоловіка, однак розлучитися їй не дозволили.

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що після загадкового щезнення Кейт Міддлтон упіймали під час походу по магазинах. За тривалий час герцогиню вперше побачили з чоловіком.