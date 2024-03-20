Двійниця Кейт Міддлтон спростувала чутки навколо нового відео з принцесою

Гайді Аган є двійницею Кейт з 2011 року

Днями було оприлюднене відео, на якому Кейт Міддлтон помітили у компанії чоловіка принца Вільяма біля фермерського магазину. Це спровокувало нову порцію чуток щодо принцеси Уельської, яка нещодавно перенесла операцію на черевній порожнині.

Дехто припустив, що на кадрах — Гайді Аган, яка є двійницею Кейт з 2011 року, пише The Mirror. Вона зізналася, що отримала безліч повідомлень від шанувальників королівської родини, які припустили, що, мовляв, на оприлюднених кадрах саме вона.

Гайді запевнила, що на відео – точно не вона, адже того дня, коли показали відео, Аган мала урок у танцювальному та музичному театральному колективі.

Гайді Аган з принцом Вільямом

За словами двійниці Кейт, вона була зайнята іншою роботою – викладацькою справою.

"Мої власні соціальні мережі збожеволіли, оскільки люди думають, що це я, але знаю, що це не так. Я була на роботі в той час, тому знаю, що це не я", – розповіла жінка.

Гайді переконана, що це все пусті плітки. "Я на 100 відсотків вірю, що це Кейт Міддлтон і Вільям на тому відео. Отже, вона жива, і ми можемо бути в цьому впевнені. Це все зайшло занадто далеко", – наголосила двійниця.

Додамо, що Кенсингтонський палац оголосив у своїй заяві, що Кейт Міддлтон було госпіталізовано 16 січня для планової операції на черевній порожнині. Чому принцесі була потрібна операція, детально не розголошували, в палаці уточнили, що герцогиня хоче зберегти конфіденційність. У палаці додали, що вона навряд чи повернеться до своїх королівських обов’язків до Великодня, який цього року у католиків припадає на 31 березня.

Протягом тривалої паузи відбулося кілька скандалів через фотографії Кейт, а також ходили різні чутки щодо місця перебування принцеси.

Нагадаємо, що король Британії Чарльз III зараз перебуває у Сандрінгамі через причину діагнозу раку. Відомо, що найближчим часом король відкладе свої публічні обов’язки та розпочне ретельне лікування.