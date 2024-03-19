Принцесу Кейт після загадкового щезнення упіймали під час походу по магазинах (фото)

42-річна Кейт з Вільямом здійснювали покупки у фермерському магазині

Принцесу Кейт, яка перенесла операцію на черевній порожнині та на тривалий час не відвідувала публічні заходи, вперше побачили разом зі своїм чоловіком. Вона мала щасливий та розслаблений вигляд під час походу по магазинах разом із принцом Вільямом.

Як зазначає видання TheSun, 42-річна Кейт була одягнена в толстовку з капюшоном та легінси. Вона займалася покупками, а згодом прогулялася автостоянкою біля фермерського магазину.

Кейт і Вільям скупилися у магазині

Відомо, що 40-річний Нельсон Сілва, який зняв кадри, купував стейк у фермерському магазині, коли помітив Кейт і Вільяма. Пара була в гарному настрої на під час прогулянки.

Кейт Міддлтон і Вільям у гарному настрої

Додамо, що Кенсингтонський палац оголосив у своїй заяві, що Кейт Міддлтон було госпіталізовано 16 січня для планової операції на черевній порожнині. Чому принцесі була потрібна операція, детально не розголошували, в палаці уточнили, що герцогиня хоче зберегти конфіденційність. У палаці додали, що вона навряд чи повернеться до своїх королівських обов’язків до Великодня, який цього року у католиків припадає на 31 березня.

Протягом тривалої паузи відбулося кілька скандалів через фотографії Кейт, а також ходили різні чутки щодо місця перебування принцеси.

Нагадаємо, що король Британії Чарльз III зараз перебуває у Сандрінгамі через причину діагнозу раку. Відомо, що найближчим часом король відкладе свої публічні обов’язки та розпочне ретельне лікування.