Хто стане королем Великої Британії у випадку смерті Чарльза ІІІ та що відомо про головного спадкоємця

Принц займає перше місце в списку престолонаслідування

Після того як у понеділок, 18 березня, мережу сколихнула новина, ніби король Великої Британії Чарльз III пішов у засвіти, "Телеграф" вирішив розповісти про те, хто ж стане наступним монархом у королівстві. Вільям, принц Уельський — перший у черзі на британський престол.

Після коронації, коли б вона не була, принц Уельський зійде на престол як король Вільям V. Це ім'я він отримав на честь свого королівського родича, яким його батько Чарльз III дуже захоплювався. Йдеться про принца Вільяма Глостерського, який трагічно загинув у віці 30 років в авіакатастрофі 1972 року.

Дитинство та юність майбутнього короля

Вільям — старший син короля Чарльза III та принцеси Діани. Він народився 21 червня 1982 року у шпиталі Святої Марії та став першим спадкоємцем престолу, народженим поза королівським палацом.

Перше фото принца Вільяма, після виписки з пологового

Навчався принц у початковій школі Везербі, далі в підготовчій школі Ладгроув в Беркширі, а тоді вступив до всесвітнього відомого Ітонського коледжу. Після закінчення якого, продовжив навчання у Сент-Ендрюському університеті в Шотландії, де й познайомився зі своєю майбутньою дружиною Кейт Міддлтон.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон у студентські роки

У серпні 1996 року батьки Вільяма, та його молодшого брата Гаррі, розійшлися. Через рік принцеса Діана загинула у Парижі в автокатастрофі. Це стало великим ударом для братів.

Спадкоємець трону принц Уельський

У 2011 році Вільям став герцогом Кембриджським перед одруженням із Кетрін Міддлтон, яке відбулося 29 квітня 2011 року. У липні 2013, Вільям вперше став батьком, в родині народився спадкоємець престолу — принц Джордж Кембриджський. У травні 2015 року принц Вільям вдруге став батьком — герцогиня Кембриджська Кетрін народила доньку, яку назвали Шарлотта Елізабет Діана. У квітні 2018 року у подружжя народилася третя дитина, хлопчик, Луїс Артур Чарльз.

Подружжя Вільяма та Кетрін

Після смерті королеви Великої Британії Єлизавети II, Вільям отримав титул принца Уельського, який зарезервований для спадкоємця престолу і раніше належав його батькові Чарльзу III.

Під час коронації свого батька, Вільям виголосив клятву і присягнув на вірність новому королю: "Я, Вільям, принц Уельський, клянуся вам у своїй вірності, а віру та правду я нестиму вам як ваш сюзерен. Хай допоможе мені Бог". У цей день Вільям пішов стопами свого діда, покійного герцога Единбурзького, який під час церемонії в 1953 році заприсягся бути "сюзереном життя й здоров'я" королеви Єлизавети II.

Подружжя на коронації Чарльза III

Слова спадкоємця трону, вочевидь, говорять про те, що зійшовши на британський престол, Вільям зробить усе задля того, аби монархія залишалася важливою для Великої Британії. Невдовзі, у пресі почали з'являтися новини про те, що принц Уельський, після успадкування трону, планує модернізувати монархію у королівстві та зробить для цього більше, ніж вже зробив його батько, Чарльз III.

Монархія майбутнього на думку Вільяма

Низка королівських експертів стверджують, пише ТСН, що принц Вільям хоче скоротити монархію ще більше, ніж це зробив його батько Чарльз. А це означає, що у членів родини буде менше зобов'язань і формальностей.

Також принц впевнений, що поїздка в тур Співдружністю, після сходження на престол — застаріла традиція. Так, торік під час турне Карибським регіоном принц Уельський заявив, що не заперечуватиме, якщо Співдружність очолить хтось інший.

Культ великої королівської родини принц Вільям хоче звести до мінімуму. В центрі уваги буде лише його сім'я.

У Вільяма вельми складні стосунки з його молодшим братом Гаррі, який кілька років тому зрікся престолу і королівської родини. Тепер принц Уельський, вочевидь, більше не бачить брата у королівській родині. Звісно, про його повернення на роль члена сім'ї не йдеться взагалі.

Також, принц неодноразово говорив про те, що його майбутня коронація, коли б вона не була, не буде пишною і помпезною, як у його предків. Своє ж правління він хоче розпочати з ощадливості та екологічності.

Засудження російської агресії

26 лютого 2022 року, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, принц Вільям та його дружина Кейт Мідлтон, порушили нейтралітет королівської родини та висловили підтримку Україні. 10 березня принц з дружиною відвідали Український культурний центр, що допомагає біженцям.

23 березня 2023 року принц Вільям здійснив несподівану поїздку до Польщі та зустрівся з військовослужбовцями Великобританії, які допомагають навчатись українським бійцям. Потім він попрямував до Варшави, щоб зустрітися з українцями, які знайшли тимчасовий притулок у Польщі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що король Британії Чарльз III зараз перебуває у Сандрінгамі через діагностування раку. Відомо, що найближчим часом король відкладе свої публічні обов’язки та розпочне ретельне лікування.