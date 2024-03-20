Уильям выбрал в любовницы подругу Кейт Миддлтон? Самые удивительные теории об исчезновении герцогини

В январе герцогиня перенесла тяжелую операцию

Кенсингтонский дворец официально заявил, что Кейт Миддлтон выздоравливает после операции на брюшную полость дома, в Виндзоре. Еще с декабря герцогиня не появлялась на публике, что спровоцировало множество слухов и теорий. Появлявшиеся в сети фотографии оказались фейковыми, а дворец комментариев не дает.

"Телеграф" собрал странные теории об исчезновении Кейт Миддлтона из публичного пространства. Рассказываем о слухах о "любовнице" принца Уильяма.

Теории об исчезновении Кейт Миддлтон

Плохо со здоровьем

Кенсингтонский дворец подтвердил свое первоначальное заявление, которое дал в конце января. Они сказали, что принцесса "в порядке". Однако принц Уильям отказался от панихиды по своему крестному отцу, что стало причиной распространения слухов о плохом состоянии здоровья его жены.

Также фото Кейт с детьми в День матери вызвало шквал эмоций. Как оказалось, оно ненастоящее. В свою очередь, герцогиня аргументировала это тем, что просто редактировала фотографию, чтобы выглядеть лучше и изложила извинения в сторис. Неотредактированное фото дворец опубликовать отказался.

Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

Герцогиня в искусственной коме

По версии испанских журналистов, у Кейт возникли серьезные послеоперационные осложнения, требующие длительного обновления. Об этом сообщает издание People. Существовала также теория, что именно поэтому герцогиня находилась в искусственной коме. Потому дворец и выкладывал поддельные фото.

Фото: Getty Images

Любовный треугольник

Существует теория, что принц Уильям изменяет жене Кейт Миддлтон с маркизой Роуз Генбери, бывшей подругой герцогини. Так называемая любовница не заставила долго ждать и отреагировала на это. Сделала это Роуз из-за своих адвокатов, сообщает Page Six. Слухи об их романе ходили еще с 2019 года. Стивен Колберт, американский комик и телеведущий, выдвинул версию о том, что Кейт Миддлтон не выдержала и ушла от мужа, однако развестись ей не позволили.

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после загадочного исчезновения, Кейт Миддлтон была поймана во время похода по магазинам. За долгое время герцогиню впервые увидели с мужем.