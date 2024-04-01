Весняні лайфхаки посадки овочів: як отримати врожай швидше

Важливо дати молодими рослинам гарно закріпитися в землі після посадки

В Україні в квітні у відкритий грунт саджають одразу кілька видів овочів та зелені. Однак погодні умови та шкідники можуть зіпсувати майбутній врожай.

Портал Fine Gardening поділився простими лайфхаками, як знизити ризики. Виконати їх можна з підручних матеріалів.

Зменште шок після пересадки за допомогою пластикових пляшок

Якщо ви пересаджуєте пророщену розсаду, то їй потрібен час, щоб звикнути до нового місця в саду. Щоб запобігти шоку від пересадки, накрийте кожну рослину пластиковою пляшкою з обрізаним дном. Вона діє як мініатюрна теплиця, щоб рослини пристосувалися до навколишнього середовища. Залиште кришку відкритою для потоку повітря та вставте палицю в отвір у ґрунт, щоб пляшку не здуло. Для приживання достатньо 3 днів.

Захист від птахів

Пластикові контейнери від фруктів (з отворами) або ті ж пляшки також захистять маленькі рослини від птахів. Їх потрібно тримати доки рослини не стануть достатньо високими.

Загородка від гусені

З рулонів від паперових рушників чи контейнерів з-під соку можна зробити загородку від гусені. Вставте ємність навколо стебла та заглибте в землю на кілька сантиметрів.

Накриття для грядок не тільки для тепла

Накривайте грядки спеціальною тканиною не тільки для продовження вегетації. Це також корисно для захисту від перших комах, які вже почали з'являтися. Смуги тканини можна склеїти між собою для кращого захисту та притиснути до землі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яку розсаду можна було виростити на підвіконні у березні. На початку квітня вирощування цих рослин все ще актуальне.