Кияни вимагають звільнення Валентини Гінзбург через масштабні зловживання у медицині

У Києві набирає обертів громадська кампанія із вимогою негайного звільнення директорки Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентини Гінзбург.

Причина — численні факти зловживань, неефективного використання бюджетних коштів та цинічного ставлення до реабілітації військових.

До підтримки ініціативи долучилися представники військових та ветеранської спільноти. Зокрема, публічно підтримав петицію вимоги про необхідність звільнення Валентини Гінзбург ветеран, громадський діяч та волонтер Олег Симороз , який долучився до інформаційної кампанії в соціальних мережах.

Увагу громадськості також привернули нещодавні публікації військового, блогера та громадського діяча Кирила Сазонова , який гостро розкритикував ситуацію.

У своїх дописах Сазонов наголосив, що Валентина Гінзбург роками перебуває під політичним прикриттям заступника голови КМДА Миколи Поворозника. Саме Поворозник, за даними Сазонова, фактично заблокував питання про звільнення Гінзбург у 2023 році, попри виявлені масштабні корупційні порушення.

Особливе обурення громадськості викликали наступні аспекти:

у той час, як у київському бюджеті перебувають невикористаними понад 14 мільярдів гривень, у Павлівській лікарні оголошено збір на облаштування басейну для реабілітації військових на суму 3,5 млн грн;

збір на облаштування басейну для реабілітації військових на суму 3,5 млн грн; головним лікарям столичних лікарень, за вказівкою Гінзбург, заборонено вести облік та лікування військових під приводом того, що послуги "не компенсуються НСЗУ".

Нагадаємо, за результатами роботи Тимчасової контрольної комісії Київради у 2023 році було зафіксовано:

завищення вартості реконструкцій і медичних закупівель на сотні мільйонів гривень;

проведення робіт без дозволів і проєктної документації;

саботаж надання інформації та перевірок щодо використання коштів.

На тлі цих фактів кияни активно підтримують петицію про негайне звільнення Валентини Гінзбург із посади.

Громадськість вимагає не лише кадрових рішень, але й притягнення до відповідальності всіх причетних до дерибану коштів столичної медицини.