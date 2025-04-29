Чи зросте ціна б/у авто у 2025 в Україні? Гетманцев поставив крапку у питанні

Оновлений Податковий кодекс викликав питання

В Україні не зростуть ціни на вживані авто, попри набуття чинності оновленого Податкового кодексу. У 2025 році не буде ніяких змін в оподаткуванні б/у транспорту.

Про це заявив нардеп Данило Гетманцев, передає "Труха Україна". Зазначається, що інформація, яку поширюють у мережі, стосовно підняття цін на б/у авто неправдива.

"Єдине що – з 1 січня 2025 зросла ставка військового збору з 1,5% до 5%, це і є єдиний податок, який сплачується з продажу. Ні про які 23% не йдеться", — каже нардеп.

Соєю заявою він спростував інформацію, що нібито у 2025 може зрости вартість вживаних авто від 10 до 23% через податки. Зазначається, що в оновленому Податковому кодексі України, який набрав чинності з 1 грудня 2024 року, фізичні особи, які продають автомобілі, зобов'язані сплачувати два податки.

Зокрема податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір. Але ставки залежать від кількості угод та типу транспорту. Однак цю інформацію вже спростував Гетманцев.

Водночас у Податковому кодексі вказано:

перша угода на рік взагалі не оподатковується;

друга угода – 5% ПДФО та 5% військового збору;

третя та наступні угоди –18% ПДФО та 5% військового збору.

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