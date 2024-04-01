Весенние лайфхаки посадки овощей: как получить урожай быстрее

Важно дать молодым растениям хорошо закрепиться в земле после посадки

В Украине в апреле в открытый грунт сажают несколько видов овощей и зелени. Однако погодные условия и вредители могут испортить будущий урожай.

Портал Fine Gardening поделился простыми лайфхаками, как снизить риски. Выполнить их можно из подручных материалов.

Убавьте шок после пересадки с помощью пластиковых бутылок

Если вы пересаживаете пророщенную рассаду, то ей нужно время, чтобы привыкнуть к новому месту в саду. Чтобы предотвратить шок от пересадки, накройте каждое растение пластиковой бутылкой с обрезанным дном. Она действует как миниатюрная теплица, чтобы растения приспособились к окружающей среде. Оставьте крышку открытой для потока воздуха и вставьте палку в отверстие в грунт, чтобы бутылку не сдуло. Для приживания достаточно 3 дней.

Защита от птиц

Пластиковые контейнеры от фруктов (с отверстиями) или те же бутылки также оградят маленькие растения от птиц. Их нужно держать, пока растения не станут достаточно высокими.

Загородка от гусениц

Из рулонов от бумажных полотенец или контейнеров из-под сока можно сделать загородку от гусениц. Вставьте емкость вокруг стебля и погрузите в землю на несколько сантиметров.

Накрытие для грядок не только для тепла

Накрывайте грядки специальной тканью не только для продолжения вегетации. Это также полезно для защиты от первых насекомых, которые уже начали появляться. Полосы ткани можно склеить между собой для лучшей защиты и прижать к земле.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какую рассаду можно было вырастить на подоконнике в марте. В начале апреля выращивание этих растений все еще актуально.