Критикувала Супрун і керувала медслужбою Майдану: куди зникла лікар Ольга Богомолець і як зараз виглядає

Лікар відійшла від політики

Ольга Богомолець — відомий український лікар-дерматолог і колишній народний депутат від "Блоку Петра Порошенка". Вона критикувала медичну реформу, запроваджену Уляною Супрун. Також Ольга двічі висувала свою кандидатуру в президенти України.

"Телеграф" розповість про діяльність Богомолець у медицині та політиці, а також, де вона зараз.

Що відомо про Ольгу Богомолець

Богомолець народилась у 1966 році у Києві. Вона походить з відомої медичної династії Богомольців, тому також вирішила обрати лікувальну справу. Ольга навчалась у Київському медичному інституті імені Богомольця.

Ольга Богомолець у дитинстві, фото з соцмереж лікаря

Богомолець проходила курс екологічної дерматології в Пенсильванському університеті та курс навчання в Інституті дерматопатології Бернарда Аккермана. Також Ольга навчалась у Національному педагогічному університеті імені Драгоманова на психолога. Стала доктором медичних наук, захистивши дисертацію "Судинні невуси: патогенез, діагностика, лікування".

Ольга була співробітницею лабораторії радіаційної патології Міністерства охорони здоров'я України та консультанткою-дерматологинею "Регістру" МВС України в зоні Чорнобильської АЕС. Була медичною волонтеркою студентської Революції на граніті.

Богомолець працювала у шкірно-венерологічному диспансері, фото УНІАН

Пізніше Ольга працювала лікаркою-дерматологом столичного шкірно-венерологічного диспансеру та завідувала відділенням гістопатології шкіри. Згодом Богомолець стала професоркою кафедри дерматології та венерології у медичному університеті Богомольця.

Ольга стала засновницею Інституту дерматології та косметології. Була особистою лікаркою Віктора Ющенка після його отруєння у 2004 році. Координувала медичну службу Майдану під час Помаранчевої революції та Революції гідності.

Богомолець була медиком на різних українських революціях, фото з мережі

Окрім цього, Ольга заснувала історико-культурний комплекс "Замок Радомисль" на Житомирщині, де розміщений єдиний у світі Музей української домашньої ікони. Також вона виконує сучасні та старовинні українські романси.

Упродовж 3 років Ольга була депутаткою Київської міської ради від "Нашої України" та головою комісії з охорони здоров'я та соціального захисту. У 2014 році Богомолець балотувалась у президенти України, отримавши 1,91 % голосів.

Богомолець балотувалась у президенти, фото з її соцмереж

Тоді ж Ольга стала народною депутаткою від "Блоку Петра Порошенка". Керувала парламентським комітетом з питань охорони здоров'я. Богомолець критикувала діяльність в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун і її медреформу. У 2019 році Богомолець вдруге балотувалась у президенти, але невдало.

Де зараз Ольга Богомолець

Зараз Богомолець продовжує роботу у власній дерматологічній клініці та ділиться цим на своїй сторінці у фейсбуці. Вона розповідає про хвороби шкіри та про способи їх лікування. Також Ольга поширює новини про важливі події в історії України та показує злочини росіян проти нашої держави.

Богомолець займається дерматологією, фото з її соцмереж

У нещодавньому інтерв'ю Rostyslove Production Ольга розповіла, що приймає свій вік і не збирається вдаватися до ін'єкцій краси. Вона вважає естетичну косметологією бізнесом, на якому заробляють гроші. Лікарка зазначила, що важливо любити себе у природному вигляді.

Богомолець проти втручань у зовнішність, фото з її соцмереж

Богомолець лікує хвороби шкіри, фото з її соцмереж

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз колишній міністр культури України В'ячеслав Кириленко. Він був довіреною особою Ющенка на виборах президента.