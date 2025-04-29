На початку травня заморозки повернуться? (прогноз та карта)

Холод може прийти з території Білорусі

Заморозки, які спостерігалися кілька ночей поспіль, залишають Україну, поступаючись весняному теплу. Проте в одній з областей у перший тиждень травня знов можливі нічні "мінуси".

Прогноз от Ventusky

Вебдодаток Ventusky прогнозує, що в ніч на 6 травня в деяких районах Волинської області, зокрема у Ковелі, температура повітря опуститься до -1 градуса. Холод прийде з території Білорусі. Варто зазначити, що прогнози Ventusky часто бувають хибними.

Прогноз погоди у Ковелі від інших синоптичних сайтів

При цьому інші синоптичні сайти не прогнозують заморозків на Рівненщині в ніч на 6 травня. Так, за прогнозом meteofor, вночі 6 травня у Ковелі буде 2 градуси з позначкою "плюс". Sinoptik.ua обіцяє навіть теплішу температуру повітря — 4 градуси вище нуля.

Як повідомляв "Телеграф", з 29 квітня, в Україні очікується поступове підвищення температури. Після періоду заморозків у нічні години в більшості регіонів країни встановиться тепліша та суха погода. У середу та четвер нічна температура підвищиться до +5…+12 градусів за Цельсієм. Вдень стовпчики термометрів будуть показувати +16…+23 градуси.