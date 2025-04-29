В Росії бояться критики Путіна від Трампа: там вже придумали, як її приховати

Кремлівські медіа наголошували лише на заявах про Зеленського

Російські державні телеканали та інформаційні агентства навмисно замовчують критику Дональда Трампа на адресу Володимира Путіна, яка прозвучала наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляє вільне ЗМІ Росії "Агентство". Як пояснюється, у своїх нещодавніх заявах президент США Дональд Трамп закликав Путіна "припинити стрілянину" та "сісти за стіл переговорів".

Він також погрожував російському керівництву новими санкціями за продовження війни в Україні, зокрема за ракетний удар по Києву, внаслідок якого загинуло 12 осіб, а 90 мирних жителів були поранені.

Проте ці заяви повністю зникли з ефіру російських федеральних телеканалів "Россия 1" і "Первый канал". У своїх сюжетах вони акцентували виключно на критичних заявах Трампа щодо Володимира Зеленського, зокрема на тому, що той "став спокійнішим" і нібито "готовий до компромісів щодо Криму".

Що замовчали

Федеральні канали не показали фрагменти з постів Трампа на платформі Truth Social, де він закликає Путіна "VLADIMIR, STOP!" і попереджає про "банківські" та "вторинні санкції" у разі відмови припинити війну. Так само Держагентства ТАСС і РИА Новости у своїх публікаціях уникнули згадки про ці висловлювання, натомість зробивши акцент на словах Трампа про Зеленського та Крим.

Медіацензура на практиці

У недільному випуску "Вестей недели" було процитовано лише ті частини суботнього поста Трампа, де він згадує українського президента, а от критику Путіна повністю вирізали. Аналогічно діяли провладні онлайн-видання, зокрема "Газета.ру", Lenta.ru, "Московский комсомолец" та "Комсомольская правда" — вони не згадували про звернення Трампа до Путіна з вимогою зупинити війну.

За останні дні Трамп посилив публічну критику дій Росії в Україні. Як зазначає ЗМІ, спостерігачі вважають, що російська влада прагне уникнути трансляції будь-яких меседжів, які можуть поставити Путіна в незручне становище всередині країни. Особливо з боку політика, з яким у Кремлі пов'язували надії у разі його повернення до Білого дому.

Раніше "Телеграф" писав, що Володимир Путін оголосив чергове "перемир'я" — цього разу з нагоди 80-річчя Дня перемоги. За його словами, російські війська нібито не вестимуть бойові дії з 8 ранку 7 травня до опівночі 11 травня.