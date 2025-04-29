Росія накинула оком на ще один обласний центр в Україні

У Кремлі розмріялися про "референдум"

У Москві, де неодноразово висловлювали свої претензії на чотири українські області та Крим, раптово зазіхнули ще на одне велике місто України. Там заявляють, що у переважної більшості його жителів нібито "немає нічого спільного з Києвом".

Про це сказав помічник президента Росії та голова Морської колегії Микола Патрушев. Згідно з його заявою, у Кремлі розмріялися про "референдум" в Одесі.

"Жителі регіонів України, у тому числі причорноморських, мають самі визначати своє майбутнє. Підкоряться українській "нелегітимній владі" вони не хочуть", — каже Патрушев і додає, що Росія "поважає волевиявлення народу".

Таким чином Патрушев відповів на запитання, чи претендує Росія на українські порти і чи планує обговорювати це в процесі врегулювання війни в Україні.

Також Патрушев спробував виправдати загарбницькі амбіції Росії історією. Мовляв, Одеса була заснована російською імператрицею Катериною II і що "понад два століття з дня заснування це місто було форпостом Росії на Чорному морі".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, навіщо у Путіна останнім часом все частіше говорять про захоплення Запоріжжя та Херсона. Коваленко пояснив справжні мотиви таких заяв.