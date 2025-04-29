У Києві терміново скликають Раду оборони столиці: про що йтиметься

Засідання буде проведено невідкладно, навіть незважаючи на те, що керівник Віталій Кличко зараз не в Україні

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко терміново скликає Раду оборони Києва. Предмет зустрічі – алгоритм дій після того, як ДСНС ліквідувало наслідки прильотів.

Про це Ткаченко написав у своєму Telegram-каналі. Він наголосив, що засідання буде проведене невідкладно. Попри те, що керівник Віталій Кличко не в Україні.

Лише напередодні Ткаченко особисто проводив нараду з головами РДА та відповідальними службами з цієї теми.

"У моменті — ми не повинні розраховувати на когось, якщо місто має ресурси. Мені вривається терпіння, що будь-яке планування обмежується тільки плануванням. А відповідальні — насправді з префіксом "без", — написав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 29 квітня росіяни знову атакували Київ дронами. За даними Кличка, після вибухів стався виклик медиків до Деснянського району. Там горів приватний будинок та машини. Внаслідок атаки постраждала жінка, лікарі вже надали їй потрібну допомогу.

При цьому 28 квітня російський президент Володимир Путін запропонував Україні "перемир’я" на 8-11 травня. У Києві вже відреагували на таку пропозицію, наголосивши, що Кремль може зупинити вогонь зараз і не чекати майже тижня.