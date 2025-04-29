"Епіцентр" відновив роботу. Як забрати замовлення, і чи можна розрахуватись картою

Мережа гіпермаркету зазнала кібератаки

Мережа гіпермаркетів "Епіцентр" відновила роботи після масштабного збою та розповіла, як забрати посилки. Майже добу у магазинах та додатку не працювали сервери.

Про це йдеться у дописі "Епіцентру". Один з користувачів у коментарях поцікавився, чи може він забрати посилку вже сьогодні і розрахуватись карткою.

В компанії відповіли, що замовлення, яке було підготовлено до видачі до масштабного збою, тобто до 28 квітня, можна забрати. Проте наразі доступна оплати лише готівкою. Водночас, коли будуть готові до видачі інші замовлення не відомо.

"Запевняємо Вас, що наша команда активно працює над якнайшвидшим відновленням повної роботи системи. Ми докладаємо максимум зусиль для нормалізації процесів та зручності обслуговування наших клієнтів", — додали в "Епіцентрі".

Нагадаємо, що 28 квітня у всій мережі "Епіцентру" фіксувався збій, який спочатку компанія назвала "технічними проблемами". Проте вже 29 квітня вона підтвердила кібератаку на сервери.

Наразі відновлена робота більшості торгових об'єктів, але є труднощі з функціонуванням низки малоформатних магазинів. До того ж невирішені проблеми з регістрами бухгалтерського обліку. Там відсутні всі регістри та журнали. В результаті цього немає змоги складати будь-які форми бухгалтерської та податкової звітності.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні стався масштабний збій. Були проблеми з картками, терміналами, "Новою поштою", "Дією" і не тільки.