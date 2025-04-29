Сестра російського переговорника Дмитрієва потайки приїздила до України

Родина Дмитрієвих, ймовірно, має чимало активів в Україні та Європі

Наталія Дмитрієва, сестра відомого російського переговорника Кирила Дмитрієва, приїздила до України в лютому 2024 року. Відомо, що вона перебувала в країні майже 5 днів.

Про це повідомила американська журналістка Кеті Лівінгстон. У дописі йдеться, що дану інформацію підтвердили декілька її джерел.

Згідно з прикордонними даними, Наталія прибула в Україну 8 лютого й залишила — 12-го. Цей візит відбувся за кілька днів до запланованих перемовин між Росією та Сполученими Штатами, які мали пройти в Саудівській Аравії і стосувалися можливих шляхів вирішення війни в Україні.

За даними одного з інформаторів, Дмитрієва разом із матір’ю, Тамарою Шевченко, залишила Україну на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році та виїхала до США. Водночас цілі її нещодавнього приїзду в Україну залишаються невідомими.

"Старі записи показують, що і Наталя, і її мати, раніше мали українські паспорти, в останні кілька років вони їздили в Україну за американськими паспортами. Не зрозуміло, звідки в Наталії і Тамари американські паспорти і чи живуть вони нині у США", — написала журналістка Лівінгстон.

Крім того, за наявними припущеннями, родина Дмитрієвих може володіти значно більшими активами на території України та країн Європи, ніж вважалося раніше.

Що відомо про брата Наталії Дмитрієвої

Кирило Дмитрієв — давній соратник російського президента Володимира Путіна.

Фото: Вікіпедія

Навчався у США, здобув освіту в Стенфорді та Гарварді, а згодом увійшов до найближчого оточення Кремля. Сьогодні він очолює Російський фонд прямих інвестицій і бере участь у міжнародних переговорах від імені Москви, зокрема у темах, що стосуються врегулювання війни в Україні. Також, зі слів журналістки, його дружина є близькою подругою доньки Путіна.

Цікаво, що на початку квітня сам Кирило Дмитрієв відвідав Вашингтон, де мав зустріч із представником колишнього президента США Дональда Трампа — Стівом Віткоффом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Кирило Дмитрієв після низки зустрічей у Вашингтоні висловив сподівання на поновлення діалогу між Москвою та Вашингтоном. За його словами, ця розмова була нібито "перервана адміністрацією Джо Байдена", а його відновленню, як стверджує Дмитрієв, перешкоджають "численні країни".