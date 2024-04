День Василя Сповідника: що не можна робити сьогодні 12 квітня, щоб не бідувати

Сьогодні у церковне свято не можна знайомитись і не заправляти постіль

Після переходу церковного календаря на новоюліанський стиль багато церковних свят православні віряни та греко-католики в Україні відзначають тепер на 13 днів раніше. Так, 12 квітня (25 квітня за старим стилем) християни згадують святого Василя Сповідника Парійського. У народному календарі — Василів день.

Преподобного Василя, сповідника і єпископа Парійського, який жив у VIII столітті, було обрано на єпископську кафедру жителями міста Парії (нині село Кемер в районі Біга в Туреччині). У період повстання іконоборців святитель Василь рішуче виступив проти та відмовився підписати постанову ("Неправедний сувій" Собору 754 року), спрямовану на знищення ікон. За свою непохитну позицію єпископ Парійський переніс гоніння, голод і бідність, проте залишався вірним Богові до кінця свого життя. Помер у повних злиднях.

Традиції та прикмети на 12 квітня

Вважалося, що цього часу сонце світить особливо яскраво, а залишки снігу зовсім розтанули. На Русі також вірили, що 12 квітня святий Василь допомагає позбавитися хвороб, надає вірянину силу і мужність.

На Василя Сповідника не відбувається жодних змін, ні на кращу, ні на гіршу сторону — усе залишається тим самим. Тому краще цього дня продовжити вже розпочаті вчора справи. Зараз час відрізняється стабільністю та врівноваженістю.

Весна буде теплою, а майбутній урожай — багатим, якщо сонце 12 квітня світить яскраво і віддає своє тепло.

Вдалу рибалку віщує велика риба в річці та в озері.

Спекотне літо обіцяв дощ, що впав у другій половині дня.

Риба плескається в озерах і річках — бути вдалій рибалці.

Заморозків вже точно не буде, якщо верба розпустилася.

Дощ у цей день обіцяє опади у перших числах травня.

Що не можна робити 12 квітня

Одягати речі брудні чи дуже старі — це обіцяє постійні проблеми у житті.

Ділитись із кимось планами на майбутнє – їм не судилося здійснитися.

Залишати ліжко розібраним – значить притягнути до себе хвороби та біди.

Заводити нові знайомства — нова людина принесе у ваше життя неприємності.

Прибиратися вдома — можна потурбувати Домовика.

Ходити в ліс — є ризик натрапити на голодного ведмедя.

Брати щось у борг — можна опинитися ошуканим.

У кого іменини 12 квітня

Цього дня іменини святкують Василь, Давид, Іван, Ісаак, Сергій та Марія.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

