Українець вразив почуттям гумору після прильоту: "Хрущ залетів на швидкості 300 км/год"

Відео набрало тисячі вподобань та поширень

Удар "шахеда" зруйнував квартиру українця, але не зламав його почуття гумору. Автор відео серед розбитих вікон та уламків виявив "справжнього винуватця" — хруща, що лежав на підлозі.

Жартівливе порівняння жука зі смертоносною зброєю, що "летить на швидкості 300", підкорило інтернет-спільноту. Відео з кумедним коментарем про хруща опубліковане в одній з соцмереж.

На відео чоловік показує наслідки прильоту ворожого дрона, ймовірно, у Сумах: вибиті вікна, розкидане по підлозі скло та зруйноване помешкання. Замість плакати від горя, автор звертає увагу на маленького хруща, що лежить на підлозі лапками догори.

"Ну що я вам можу сказати — оце все, отаке "двіженіє" стається, коли хрущ залітає на швидкості 300! Подонок…" — жартівливо коментує чоловік за кадром, порівнюючи руйнування зі "шкодою" від жука.

Користувачі соцмереж активно відреагували на відео. Більшість коментаторів відзначають неймовірний оптимізм та стійкість українців, які у найтяжчі моменти знаходять привід для жарту. "Боже, в людини зруйноване житло, а вона жартує, сміюсь через сльози", "Та там навіть хрущ свідомість втратив від такої швидкості", "Без гумору ми не виживемо" — пишуть у коментарях.

Відео вже набрало тисячі вподобань та поширень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що "лисиця" грала з військовим у "Камінь, ножиці, папір". Курйозне відео розвеселило мережу.