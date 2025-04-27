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Українець вразив почуттям гумору після прильоту: "Хрущ залетів на швидкості 300 км/год"

Автор
Наталія Кухарик
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Ракетний удар по житловому будинку
Ракетний удар по житловому будинку. Фото Колаж "Телеграфу"

Відео набрало тисячі вподобань та поширень

Удар "шахеда" зруйнував квартиру українця, але не зламав його почуття гумору. Автор відео серед розбитих вікон та уламків виявив "справжнього винуватця" — хруща, що лежав на підлозі.

Жартівливе порівняння жука зі смертоносною зброєю, що "летить на швидкості 300", підкорило інтернет-спільноту. Відео з кумедним коментарем про хруща опубліковане в одній з соцмереж.

На відео чоловік показує наслідки прильоту ворожого дрона, ймовірно, у Сумах: вибиті вікна, розкидане по підлозі скло та зруйноване помешкання. Замість плакати від горя, автор звертає увагу на маленького хруща, що лежить на підлозі лапками догори.

"Ну що я вам можу сказати — оце все, отаке "двіженіє" стається, коли хрущ залітає на швидкості 300! Подонок…" — жартівливо коментує чоловік за кадром, порівнюючи руйнування зі "шкодою" від жука.

Користувачі соцмереж активно відреагували на відео. Більшість коментаторів відзначають неймовірний оптимізм та стійкість українців, які у найтяжчі моменти знаходять привід для жарту. "Боже, в людини зруйноване житло, а вона жартує, сміюсь через сльози", "Та там навіть хрущ свідомість втратив від такої швидкості", "Без гумору ми не виживемо" — пишуть у коментарях.

Відео вже набрало тисячі вподобань та поширень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що "лисиця" грала з військовим у "Камінь, ножиці, папір". Курйозне відео розвеселило мережу.

Теги:
#Курйоз #Відео #Шахед