День Василия Исповедника: что нельзя делать сегодня 12 апреля, чтобы не бедствовать

Сегодня в церковный праздник нельзя знакомиться и не заправлять постель

После перехода церковного календаря на новоюлианский стиль многие церковные праздники православные верующие и греко-католики в Украине отмечают теперь на 13 дней раньше. Так, 12 апреля (25 апреля по старому стилю) христиане вспоминают святого Василия Исповедника Парийского. В народном календаре — Васильев день.

Преподобный Василий, исповедник и епископ Парийский, живший в VIII веке, был избран на епископскую кафедру жителями города Парии (ныне деревня Кемер в районе Бига в Турции). В период восстания иконоборцев святитель Василий решительно выступил против и отказался подписать постановление ("Неправедный свиток" Собора 754 года), направленное на уничтожение икон. За свою непоколебимую позицию епископ Парийский перенес гонения, голод и нужду, однако оставался верным Богу до конца своей жизни. Умер в полной нищете.

Традиции и приметы на 12 апреля

Считалось, что в это время солнце светит особенно ярко, а остатки снега совсем растаяли. На Руси также верили, что 12 апреля святой Василий помогает избавиться от болезней, придает верующему человеку силу и мужество.

На Василия Исповедника не происходит никаких изменений, ни в лучшую, ни в худшую сторону — все остается прежним. Поэтому лучше в этот день продолжить уже начатые вчера дела. Сейчас время отличается стабильностью и уравновешенностью.

Весна будет теплой, а будущий урожай — богатым, если солнце 12 апреля светит ярко и отдает свое тепло.

Удачную рыбалку предвещает большая рыба в реке и в озере.

Жаркое лето сулил дождь, упавший во второй половине дня.

Рыба плещется в озерах и реках — быть удачной рыбалке.

Заморозков уже точно не будет, если ива распустилась.

Дождь в этот день обещает осадки в первых числах мая.

Что нельзя делать 12 апреля

Надевать вещи грязные или очень старые — это сулит постоянные проблемы в жизни.

Делиться с кем-то планами на будущее – им не суждено будет сбыться.

Оставлять постель разобранной — значит привлечь к себе болезни и беды.

Заводить новых знакомств — новый человек принесет в вашу жизнь неприятности.

Убираться дома — можно побеспокоить Домового.

Ходить в лес — есть риск наткнуться на голодного медведя.

Брать что-то в долг — можно оказаться обманутым.

У кого именины 12 апреля

В этот день именины празднуют Василий, Давид, Иван, Исаак, Сергей и Мария.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

10 апреля в Украине отмечаются праздники — День скаута и День работников ракетно-космической отрасли. Также сегодня празднуют Всемирный день авиации и космонавтики (World Aviation and Cosmonautics Day), Всемирный фестиваль овсянки (ежегодно во вторую пятницу апреля), Всемирный день хомяка (World Hamster Day), День рождения рок-н-ролла, Международный день полёта человека в космос (International Day of Human Space Flight), Международный день осознанных сновидений (International Lucid Dreaming Day), День плетения из солнечных лучей, Международный день беспризорных детей (International Day for Street Children), Всемирный день действий в области военных расходов.

