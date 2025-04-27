Росіяни лютують, коли чують це чоловіче ім'я: ось як воно звучить

Зневажливо ставляться до власників цього імені

Ім'я для людини має велике значення, воно дається нам від народження. Проте деяких може дратувати, як от росіян бісить ім'я Степан.

"Телеграф" розповість, чому у Росії не люблять це ім'я. А також, яку асоціацію воно викликає.

Роздратування у деяких росіян, насамперед викликає через асоціацію зі Степаном Бандерою, українським політичним діячем і лідером ОУН, якого російська пропаганда представляє як символ українського націоналізму та ворога Росії. Ця асоціація підсилюється війною між Україною та Росією, а також міфами, що нав'язують негативний образ Бандери, викликаючи у росіян страх і ненависть до всього, що пов'язане з українською ідентичністю.

У Росії ім'я Степана Бандери часто використовується в спотвореному та негативному контексті. У російських ЗМІ та офіційній пропаганді ім'я Бандери часто використовується як загальний термін для дискредитації українського національно-визвольного руху. Терміни "бандерівці" та "необандерівці" вживаються як зневажливі означення для українських патріотів загалом, без жодної прив'язки до реальних історичних фактів або політичних поглядів конкретних людей.

Нагадаємо, що ми розповідали, яке жіноче українське ім'я бісить росіян. Вони часто з нього насміхаються.

Раніше "Телеграф" писав, чому українці називають російських солдатів "Ваньками".