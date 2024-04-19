Остаточно зрікся королівської родини? Принц Гаррі офіційно став резидентом США

Тепер своїм домом принц Гаррі називає Америку

Британський принц Гаррі, який разом із дружиною Меган Маркл вперше за довгий час звернувся до хворої на рак Кейт Міддлтон, підтвердив, що офіційно став резидентом США. Як відомо, Гаррі та Меган перебралися до Америки через короткий час після розкішного весілля у Великій Британії.

Як пише The Guardian, про офіційну зміну місця проживання стало відомо із документів турфірми, яку на 75% контролює принц Гаррі. Некомерційна організація з еко-туризму, яка базується в Лондоні, подала до Реєстраційної палати документи, що інформують британську владу про те, що принц Гаррі переїхав і тепер він є мешканцем Сполучених Штатів.

Фото: Getty Images

У документах зазначено, що принц Гаррі оголосив Сполучені Штати своєю "новою країною" проживання. Схоже, спадкоємець британського престолу вирішив остаточно зректися королівської сім’ї. А від королівських обов’язків вони з Меган Маркл відмовилися ще раніше.

Фото: Getty Images

Дружина принца Гаррі Меган Маркл американка, і, як пишуть у таблоїдах, саме вона була ініціатором переїзду сім’ї до Америки. Тепер герцоги Сассекські разом із дітьми живуть у Каліфорнії, і, виходячи з нових даних, схоже, не збираються повертатися до Великобританії.

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