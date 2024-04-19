Окончательно отрекся от королевской семьи? Принц Гарри официально стал резидентом США

Теперь своим домом принц Гарри называет Америку

Британский принц Гарри, который вместе с женой Меган Маркл впервые за долгое время обратились к больной на рак Кейт Миддлтон, подтвердил, что официально стал резидентом США. Как известно, Гарри и Меган перебрались в Америку спустя короткое время после роскошной свадьбы в Великобритании.

Как пишет The Guardian, об официальной смене места жительства стало известно из документов турфирмы, которую на 75% контролирует принц Гарри. Некоммерческая организация по эко-туризму, которая базируется в Лондоне, подала в Регистрационную палату документы, информирующие британские власти о том, что принц Гарри переехал и теперь он житель Соединенных Штатов.

Фото: Getty Images

Сообщается, что в документах указано, что принц Гарри объявил Соединенные Штаты своей "новой страной" проживания. Похоже, наследник британского престола решил окончательно отречься от королевской семьи. А от королевских обязанностей они с Меган Маркл отказались еще раньше.

Фото: Getty Images

Жена принца Гарри Меган Маркл американка, и как пишут в таблоидах, именно она была инициатором переезда семьи в Америку. Теперь герцоги Сассекские вместе с детьми живут в Калифорнии, и выходя из новых данных, похоже, не собираются возвращаться в Великобританию.

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